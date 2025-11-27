  1. Суд інфо

Ігоря Панаіда обрано головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

09:50, 27 листопада 2025
Судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обрали голову.
В Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду 26 листопада відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

За результатами таємного голосування обрано голову Апеляційної палати – суддю Ігоря Васильовича Панаіда.

Відповідно до законодавства, голову обирають строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

суддя ВАКС Апеляційна палата ВАКС

Стрічка новин

Блоги
Публікації
