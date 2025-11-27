Игоря Панаида избрали председателем Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда

Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрали председателя.

В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда 26 ноября состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

По результатам тайного голосования избран председатель Апелляционной палаты — судья Игорь Васильевич Панаид.

В соответствии с законодательством, председатель избирается сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

