Игоря Панаида избрали председателем Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда
09:50, 27 ноября 2025
Судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда избрали председателя.
В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда 26 ноября состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
По результатам тайного голосования избран председатель Апелляционной палаты — судья Игорь Васильевич Панаид.
В соответствии с законодательством, председатель избирается сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.