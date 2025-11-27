  1. Законодавство
Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення членів Кабміна

10:48, 27 листопада 2025
Законопроект врегульовує порядок призначення на посади членів Кабінету Міністрів.
Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення членів Кабміна
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховна Рада на своєму засіданні 26 листопада розглянув пропозиції та поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту № 3195, та за наслідками розгляду рекомендував парламенту прийняти даний законопроект в другому читанні та в цілому.

Підготовленим до другого читання законопроектом пропонується:

-  врегулювати порядок призначення на посади членів Кабінету Міністрів України;

-  визначити особливості припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України у зв’язку з поданням ним заяви про відставку або внесенням Президентом України чи Прем’єр-міністром України подання про його звільнення;

-  закріпити обов’язок члена Кабінету Міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого була його заява про відставку) на засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить попередній розгляд питання про звільнення відповідного члена Кабінету Міністрів України з посади, та на пленарному засіданні Верховної Ради України.

