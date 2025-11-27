  1. Законодательство
Раде рекомендуют принять в целом законопроект по совершенствованию порядка назначения и увольнения членов Кабмина

10:48, 27 ноября 2025
Законопроект урегулирует порядок назначения на должности членов Кабинета Министров.
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады на своем заседании 26 ноября рассмотрел предложения и поправки, поступившие от субъектов права законодательной инициативы к законопроекту № 3195, и по результатам рассмотрения рекомендовал парламенту принять данный законопроект во втором чтении и в целом.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом предлагается:

  • урегулировать порядок назначения на должности членов Кабинета Министров Украины;
  • определить особенности прекращения полномочий члена Кабинета Министров Украины в связи с подачей им заявления об отставке либо внесением Президентом Украины или Премьер-министром Украины представления о его освобождении;
  • закрепить обязанность члена Кабинета Министров Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его заявление об отставке) на заседании комитета Верховной Рады Украины, в предмет ведения которого относится предварительное рассмотрение вопроса об увольнении соответствующего члена Кабинета Министров Украины с должности, а также на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

