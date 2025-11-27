  1. В Україні

В Україні запроваджують спеціальні паркомісця для батьків з малюками – далі оновлення штрафів

10:30, 27 листопада 2025
Наступним кроком має стати оновлення та суттєве підвищення штрафів за порушення правил паркування, вважає Олена Шуляк.
В Україні запроваджують спеціальні паркомісця для батьків з малюками – далі оновлення штрафів
Голова Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила, що законопроєкт 12437, який ухвалила Верховна Рада, нарешті впорядковує правила паркування для батьків із дітьми до трьох років.

Що змінює законопроєкт 12437:

  • обов’язкове створення спеціальних паркомісць для водіїв із дітьми до 3 років;
  • не менше 5% таких місць на будь-якій парковці (але щонайменше одне);
  • ширші та зручніші місця, розташовані ближче до входів і позначені зрозумілою розміткою;
  • спеціальний позначальний знак на авто для запобігання зловживанням;
  • безпечний та зручний під'їзд до цих місць.

За словами Шуляк, ці норми, хоч і здаються простими, суттєво покращать умови для батьків із малюками, які часто змушені маневрувати між щільно припаркованими авто, ризикуючи безпекою дитини.

Водночас парламентарка звернула увагу на аналогію зі спеціальними місцями для людей з інвалідністю: розмітка є, але її дотримання часто ігнорується. Саме тому, вважає Шуляк, наступним кроком має стати оновлення та суттєве підвищення штрафів за порушення правил паркування — як на місцях для людей з інвалідністю, так і на нових місцях для батьків із дітьми, адже без відповідальності будь-яка розмітка залишається лише фарбою на асфальті.

Шуляк також наголосила, що ухвалення законопроєкту — це важливий жест соціальної підтримки від держави, однак він не розв’язує головної проблеми: системного дефіциту парковок в Україні.

Серед причин вона називає хаотичну забудову міст та вплив так званого «паркувально-кіоскового лобі». Частково цю проблему, за її словами, міг би вирішити законопроєкт 10308, який спрямований на подолання корупційних схем у сфері паркування. Проте документ досі не винесено на розгляд парламенту.

Зазначимо, що проблема неправильного паркування залишається однією з найпоширеніших у Києві навіть попри роботу 834 паркувальних майданчиків та наявність 84 952 легальних паркомісць. У столиці щоденно фіксують порушення — від центру до спальних районів.

За даними Департаменту територіального контролю Києва, причини хаотичного паркування є комплексними.

Нагадаємо, що у Львові впроваджують оновлені правила паркування: ветерани щомісяця отримуватимуть можливість користуватися паркомісцями без оплати протягом 100 годин. Таке рішення депутати ухвалили на сесії міської ради.

