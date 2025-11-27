  1. В Україні

Скільки треба працювати, щоб купити квартиру у Києві: заробити стало легше, ніж рік тому

11:24, 27 листопада 2025
Попри зростання цін, житло в Києві стало доступнішим: аналітики пояснили, чому.
Скільки треба працювати, щоб купити квартиру у Києві: заробити стало легше, ніж рік тому
Фото: freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Попри підвищення вартості квадратного метра, квартири на столичному вторинному ринку стали дещо доступнішими для покупців. Про це свідчать розрахунки ЛУН, де проаналізували, скільки років середньої зарплати потрібно для придбання житла, та порівняли ці показники з минулорічними.

Ціни зросли, але доступність теж — завдяки зарплатам

За останній рік середня вартість квартир на «вторинці» збільшилася на 7–10%:

  • 1-кімнатні подорожчали на 10%,
  • 2-кімнатні — на 7,4%,
  • 3-кімнатні — на 9,5%.

Попри це, кількість середніх місцевих зарплат, необхідних для купівлі «середньої квартири», зменшилася, тобто житло стало доступнішим.

Скільки років потрібно, щоб «заробити на квартиру»

За підрахунками ЛУН:

  • 1-кімнатна квартира сьогодні дорівнює заробітку за 7,7 років (торік — 8,3 року).
  • 2-кімнатна — за 12 років (торік — 13,2 року).
  • 3-кімнатна — за 17,6 років (торік — 19 років).

Загалом доступність житла в столиці зросла на 7–10%.

Хто найшвидше може накопичити на квартиру

Найменше часу на придбання 1-кімнатної квартири потрібно представникам робітничих професій.
Наприклад, автослюсарі та плиточники із середньою зарплатою 52,5 тис. грн на місяць (дані work.ua), можуть накопичити на житло приблизно за 4,4 роки, якщо відкладатимуть увесь заробіток.

Найдовше доведеться працювати:

  • прибиральникам — 13,4 року,
  • охоронцям — 10,5 року,
  • няням — 10,1 року.

У ЛУН пояснюють методологію

«Абстрактні мільйони гривень мало що говорять про реальну доступність житла, тому ми вимірюємо вартість квартири в роках зарплати для найпопулярніших професій», — пояснює бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

За його словами, показник не варто трактувати буквально, адже мало хто відкладає 100% зарплати. Проте саме така методика дозволяє оцінити динаміку доступності житла. Крім того, для розрахунків використовуються не фактичні доходи, а запропоновані зарплати з відкритих вакансій у регіоні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ зарплата

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]