Скільки треба працювати, щоб купити квартиру у Києві: заробити стало легше, ніж рік тому

Попри зростання цін, житло в Києві стало доступнішим: аналітики пояснили, чому.

Фото: freepik

Попри підвищення вартості квадратного метра, квартири на столичному вторинному ринку стали дещо доступнішими для покупців. Про це свідчать розрахунки ЛУН, де проаналізували, скільки років середньої зарплати потрібно для придбання житла, та порівняли ці показники з минулорічними.

Ціни зросли, але доступність теж — завдяки зарплатам

За останній рік середня вартість квартир на «вторинці» збільшилася на 7–10%:

1-кімнатні подорожчали на 10%,

2-кімнатні — на 7,4%,

3-кімнатні — на 9,5%.

Попри це, кількість середніх місцевих зарплат, необхідних для купівлі «середньої квартири», зменшилася, тобто житло стало доступнішим.

Скільки років потрібно, щоб «заробити на квартиру»

За підрахунками ЛУН:

1-кімнатна квартира сьогодні дорівнює заробітку за 7,7 років (торік — 8,3 року).

2-кімнатна — за 12 років (торік — 13,2 року).

3-кімнатна — за 17,6 років (торік — 19 років).

Загалом доступність житла в столиці зросла на 7–10%.

Хто найшвидше може накопичити на квартиру

Найменше часу на придбання 1-кімнатної квартири потрібно представникам робітничих професій.

Наприклад, автослюсарі та плиточники із середньою зарплатою 52,5 тис. грн на місяць (дані work.ua), можуть накопичити на житло приблизно за 4,4 роки, якщо відкладатимуть увесь заробіток.

Найдовше доведеться працювати:

прибиральникам — 13,4 року,

охоронцям — 10,5 року,

няням — 10,1 року.

У ЛУН пояснюють методологію

«Абстрактні мільйони гривень мало що говорять про реальну доступність житла, тому ми вимірюємо вартість квартири в роках зарплати для найпопулярніших професій», — пояснює бренд- і бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський.

За його словами, показник не варто трактувати буквально, адже мало хто відкладає 100% зарплати. Проте саме така методика дозволяє оцінити динаміку доступності житла. Крім того, для розрахунків використовуються не фактичні доходи, а запропоновані зарплати з відкритих вакансій у регіоні.

