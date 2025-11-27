  1. В Украине

Сколько нужно работать, чтобы купить квартиру в Киеве: заработать стало легче, чем год назад

11:24, 27 ноября 2025
Несмотря на рост цен, жилье в Киеве стало доступнее: аналитики объяснили, почему.
Фото: freepik
Несмотря на повышение стоимости квадратного метра, квартиры на столичном вторичном рынке стали несколько доступнее для покупателей. Об этом свидетельствуют расчеты ЛУН, где проанализировали, сколько лет средней зарплаты необходимо для приобретения жилья, и сравнили эти показатели с прошлогодними.

Цены выросли, но доступность тоже — благодаря зарплатам

За последний год средняя стоимость квартир на «вторичке» увеличилась на 7–10%:

  • 1-комнатные подорожали на 10%,
  • 2-комнатные — на 7,4%,
  • 3-комнатные — на 9,5%.

Несмотря на это, количество средних местных зарплат, необходимых для покупки «средней квартиры», уменьшилось, то есть жилье стало доступнее.

Сколько лет нужно, чтобы «заработать на квартиру»

По подсчетам ЛУН:

  • 1-комнатная квартира сегодня равна заработку за 7,7 лет (год назад — 8,3 года).
  • 2-комнатная — за 12 лет (год назад — 13,2 года).
  • 3-комнатная — за 17,6 лет (год назад — 19 лет).

В целом доступность жилья в столице выросла на 7–10%.

Кто быстрее всего может накопить на квартиру

Меньше всего времени на покупку 1-комнатной квартиры нужно представителям рабочих профессий.

Например, автослесари и плиточники со средней зарплатой 52,5 тыс. грн в месяц (данные work.ua) могут накопить на жилье примерно за 4,4 года, если будут откладывать весь заработок.

Дольше всего придется работать:

  • уборщикам — 13,4 года,
  • охранникам — 10,5 года,
  • няням — 10,1 года.

В ЛУН объясняют методологию

«Абстрактные миллионы гривен мало что говорят о реальной доступности жилья, поэтому мы измеряем стоимость квартиры в годах зарплаты для самых популярных профессий», — объясняет бренд- и бизнес-директор ЛУН Денис Судилковский.

По его словам, этот показатель не стоит воспринимать буквально, ведь мало кто откладывает 100% зарплаты. Однако именно такая методика позволяет оценить динамику доступности жилья. Кроме того, для расчетов используются не фактические доходы, а предложенные зарплаты из открытых вакансий в регионе.

Киев зарплата

Лента новостей

Блоги
Публикации
