ВРП звільнила у відставку чотирьох суддів
У четвер, 27 листопада, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомила ВРП.
Вища рада правосуддя вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Бурду Петра Олексійовича – з посади судді Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області;
Гуцола Володимира Івановича – з посади судді Бершадського районного суду Вінницької області;
Пивоварову Юлію Олександрівну – з посади судді Олександрівського районного суду міста Запоріжжя.
Миркушіну Наталію Станіславівну – з посади судді Хорольського районного суду Полтавської області.
