ВСП уволил в отставку четырех судей

Высший совет правосудия принял решение уволить 4 судей в связи с подачей заявлений об отставке.

В четверг, 27 ноября, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Бурду Петра Алексеевича — с должности судьи Петропавловского районного суда Днепропетровской области;

Гуцола Владимира Ивановича — с должности судьи Бершадского районного суда Винницкой области;

Пивоварову Юлию Александровну — с должности судьи Александровского районного суда города Запорожья;

Миркушину Наталью Станиславовну — с должности судьи Хорольского районного суда Полтавской области.

