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Фитнес-приложение Strava раскрывает конфиденциальную информацию о своих пользователях

15:34, 10 ноября 2024
С помощью приложения журналисты отследили перемещение путина и президентов Франции и США.
Фитнес-приложение Strava раскрывает конфиденциальную информацию о своих пользователях
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Фитнес-приложение Strava раскрывает конфиденциальную информацию о своих пользователях. Это выяснило издание Le Monde.

Расследование показывает, что людей можно идентифицировать через использование программ для отслеживания спортивных соревнований.

Strava – это приложение, которым часто пользуются бегуны или велосипедисты. В частности, в 2018 году в нем была карта активности, отражающая все агрегированные поездки пользователей. Так, чем толще и ярче линия маршрута, тем больше спортсменов проехало по нему.

Как пишет издание, некоторые агенты служб безопасности ряда президентов используют фитнес-приложение Strava. Речь об охране президентов Франции и США, а также путина.

По данным Le Monde, охранники не защищали свою активность и обнародовали ее. Поэтому Strava получила доступ к данным, которые могут раскрыть наличие военных баз во всем мире или их расположение и маршруты, которые военные прошли там или вокруг.

Также в приложении можно идентифицировать по имени сотрудников разведывательных служб или военных, не заходя на анонимную карту, а изучая размещенные на Strava действия.

В частности, журналистам удалось зафиксировать шестерых работников российской федеральной службы охраны, отвечающих за безопасность путина и имеющих публичные аккаунты в Strava. Передвижение работников, в частности во время профессиональных поездок, можно было отследить онлайн.

А из службы охраны президента Франции Эммануэля Макрона удалось идентифицировать 12 человек, которые пользуются Strava, а в Секретной службе США – 26.

Также профиль агента Секретной службы США в Strava раскрыл местонахождение гостиницы в Сан-Франциско, где Джо Байден встретился с Си Цзиньпином в 2023 году. Оказалось, что до встречи, охранник отправился на пробежку, используя приложение Strava.

В то же время офис Эмануэля Макрона отреагировал на расследование, заявив, что последствия проблем «очень незначительны и никоим образом не влияют на безопасность президента».

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