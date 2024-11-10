Стало відомо, який розмір відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати

При кожній виплаті зарплати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20%, а у окремих випадках – 50% зарплати.

Державна служба з питань праці роз’яснила, який розмір відрахувань може утримувати роботодавець із заробітної плати.

Відповідно до статті 128 Кодексу законів про працю України, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, передбачених законодавством, 50% заробітної плати, зокрема:

при стягненні аліментів;

відшкодуванні шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, а також втратою годувальника;

відшкодуванні збитків, заподіяних злочином; у разі, коли особи, які купують товари в розстрочку, здійснюють виплати за виконавчими документами.

Обмеження, встановлені частиною другою цієї статті, не поширюються на відрахування з заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей.

У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70%.

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