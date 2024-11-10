На Буковині чоловік хотів придбати автомобільні шини, а натомість віддав шахраям 38 тисяч гривень

Чоловік довірився недобросовісному продавцю та перерахував 38 тисяч гривень, однак бажаний товар так і не отримав.

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На Буковині чоловік хотів придбати автомобільні шини, а натомість втратив 38 тисяч гривень. Слідчі поліції за цим фактом проводять досудове розслідування. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення про шахрайство від 36-річного місцевого жителя.

Заявник розповів, що мав намір придбати зимові шини для автомобіля, оголошення про продаж яких побачив на онлайн-платформі. Зв’язавшись із нібито продавцем, обговорили умови покупки, які цілком влаштували чоловіка.

Буковинець довірився недобросовісному продавцю та перерахував 38 тисяч гривень, однак бажаний товар так і не отримав.

За вказаним фактом слідчі поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Для того щоб не потрапити у пастку до шахраїв під час онлайн-покупок, правоохоронці радять дотримуватися наступних правил:

- користуйтеся лише перевіреними сайтами;

- обговорюйте деталі угоди виключно в чаті торговельного майданчика, за можливості зустріньтеся з продавцем особисто;

- не переказуйте кошти на невідомі рахунки, обирайте послугу післяплати.

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