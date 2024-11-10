У Києві жінка знайшла гранату під час прогулянки парком, фото

У Голосіївському районі Києва жінка знайшла гранату, просто прогулюючись парком. Про це повідомляє патрульна поліція столиці.
«На спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Голосіївському районі. Заявниця помітила ймовірну гранату, прогулюючись парковою зоною.
Ми швидко прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих і вибухотехніків», — зазначили правоохоронці.
У поліції нагадали, як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:
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