У Києві жінка знайшла гранату під час прогулянки парком, фото

Небезпечний предмет виявили в Голосіївському районі.

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У Голосіївському районі Києва жінка знайшла гранату, просто прогулюючись парком. Про це повідомляє патрульна поліція столиці.

«На спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Голосіївському районі. Заявниця помітила ймовірну гранату, прогулюючись парковою зоною.

Ми швидко прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих і вибухотехніків», — зазначили правоохоронці.

У поліції нагадали, як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;

повідомте про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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