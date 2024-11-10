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В Одессе будут судить мужчин, хранивших дома арсенал оружия и боеприпасов

23:29, 10 ноября 2024
У злоумышленников изъяли автомат, разнокалиберные патроны, гранаты, гранатомет и выстрелы в него.
В Одессе будут судить мужчин, хранивших дома арсенал оружия и боеприпасов
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В Одессе будут судить мужчин, незаконно хранивших дома арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает полиция региона.

Так, у злоумышленников изъяли автомат, разнокалиберные патроны, гранаты, гранатомет и выстрелы в него. Следователи завершили досудебное расследование и направили материалы дела в суд. Нарушителям грозит до семи лет заключения.

«Владея информацией о возможной причастности 49-летнего одессита к противоправной деятельности, в конце лета полицейские провели по месту его жительства санкционированный обыск, в ходе которого изъяли автомат Калашникова, 285 патронов к нему, подствольный гранатомет, 26 осколочно-фугасных. Ф-1 с запалом», — говорится в сообщении.

По словам правонарушителя, запрещенные предметы он якобы нашел в лесополосе на окраине города и стал хранить дома.

Полицейские установили, что изъято у фигуранта, это лишь часть из найденного арсенала, остальное он отдал на хранение своему 52-летнему товарищу. В доме последнего следователи также провели обыск, обнаружили еще 128 патронов разного калибра и две ручные осколочные гранаты.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятого у злоумышленников к категории огнестрельного оружия и производимых промышленным способом боеприпасов, пригодных к стрельбе и взрыву.

Следователи выдвинули обоим правонарушителям обвинение в незаконном обращении с оружием и боеприпасами по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по делу завершено и обвинительные акты направлены в суд. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские отмечают: согласно ч. 3 ст. 263 УКУ, не подлежит уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

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