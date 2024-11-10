Как изменить реквизиты карты єВідновлення — есть три варианта

Такая потребность возникает тогда, когда карточка была заблокирована для зачисления средств или в реквизитах была ошибка.

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, как изменить реквизиты карты єВідновлення.

Такая потребность возникает тогда, когда карточка была заблокирована для зачисления средств или в реквизитах была ошибка.

Процедура изменения реквизитов будет зависеть от того, как было подано заявление єВідновлення — через приложение «Дія», портал «Дія» или ЦНАП.

в приложении «Дія» : заявитель получает уведомление, что платеж был отклонен банком, и может сразу изменить реквизиты в приложении.

: заявитель получает уведомление, что платеж был отклонен банком, и может сразу изменить реквизиты в приложении. через портал «Дія»: заявитель получает уведомление по почте, далее ему необходимо авторизироваться на портале в своем кабинете пользователя и изменить реквизиты в ранее поданном заявлении.

через ЦНАП: необходимо обратиться туда и изменить реквизиты.

«Это может быть любой ЦНАП, а не только тот, где вы подавали заявление впервые», - отметили в министерстве.

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