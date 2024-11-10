Как изменить реквизиты карты єВідновлення — есть три варианта

В Министерстве развития общин и территорий объяснили, как изменить реквизиты карты єВідновлення.
Такая потребность возникает тогда, когда карточка была заблокирована для зачисления средств или в реквизитах была ошибка.
Процедура изменения реквизитов будет зависеть от того, как было подано заявление єВідновлення — через приложение «Дія», портал «Дія» или ЦНАП.
«Это может быть любой ЦНАП, а не только тот, где вы подавали заявление впервые», - отметили в министерстве.
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