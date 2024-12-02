Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання

Кабмін визначив нові критерії критичності підприємств, які забезпечують потреби Збройних Сил, і відповідно мають право на бронювання.

Джерело фото: armyinform.com.ua

Уряд двома постановами від 29 листопада – постановою №1361 і постановою №1362 двічі вніс зміни до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Які органи визначатимуть критичність

Постанова №1361 стосується саме підприємств та організацій, які забезпечують потреби ЗСУ.

Нею у новій редакції викладено пункти 9 і 10 Критеріїв.

А саме, відтепер Міноборони може визначити критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період:

підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) про закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, укладені з Міноборони (у тому числі його службами державного замовника) або Держспецтрансслужбою (у тому числі її службами державного замовника), або розвідувальним органом Міноборони (у тому числі його самостійними структурними підрозділами);

підприємства, установи та організації, що залучені як співвиконавці та беруть участь у виконанні державних контрактів (договорів) про закупівлю, постачання, ремонт та модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, зброї і боєприпасів за погодженням відповідно з Міноборони (у тому числі його службами державного замовника) або Держспецтрансслужбою (у тому числі її службами державного замовника), або розвідувальним органом Міноборони (у тому числі його самостійними структурними підрозділами);

підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних роботизованих систем та зовнішніх екіпажів безпілотних роботизованих систем в інтересах сил безпеки та оборони України, якщо обсяг згаданих послуг за останні 12 місяців до дня подання звернення становить не менше 100 підготовлених пілотів безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів, зокрема типу FPV) І та ІІ класів або не менше 200 пілотів безпілотних авіаційних комплексів (безпілотних літальних апаратів) І класу “мікро” (за винятком типу FPV) на одного військовозобов’язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та на воєнний час;

підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки та оборони України, якщо обсяг згаданих послуг за останні 12 місяців до дня подання звернення становить не менше 150 підготовлених спеціалістів на одного військовозобов’язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та на воєнний час;

підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації військовослужбовців з домедичної допомоги в інтересах сил безпеки та оборони України за програмами, затвердженими Генеральним штабом Збройних Сил або Міноборони, з розрахунку 96 проведених курсів з домедичної допомоги за минулий період, не менш як 12 місяців до дня подання звернення на одного військовозобов’язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, або з розрахунку 24 проведених курси з базового рівня домедичної допомоги розширеної за минулий період, не менш як 12 місяців до дня подання звернення на одного військовозобов’язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та на воєнний час;

юридичні особи приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації», які здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, якщо їх обсяг за останні 12 місяців до дня подання звернення становить не менше 10 млн. гривень допомоги на одного військовозобов’язаного, що пропонується до бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

В свою чергу, центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво відповідним військовим формуванням (крім Збройних Сил), утвореним відповідно до законів України, а також СБУ можуть визначити критично важливими підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) для забезпечення потреб інших військових формувань, укладені з державними замовниками у сфері оборони, визначеними в абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабміну від 3 березня 2021 р. № 363 «Питання оборонних закупівель», в інтересах яких вони здійснюють виробництво цих товарів, виконують роботи, надають послуги.

Також відповідні повноваження визначити критичну важливість матиме Мінстратегпром – щодо підприємств, установ та організацій, що виконують державні контракти (договори) з виробництва безпілотних систем (безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів), озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони (у тому числі їх служб державного замовника).

Підприємства, установи та організації, критичність яких визначається Мінстратегпромом на підставі повідомлень Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони про укладення державного контракту (договору) на виготовлення та поставку безпілотних систем (безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів), інших товарів оборонного призначення з такими підприємствами, установами та організаціями протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення.

Такі повідомлення подаються до Мінстратегпрому Адміністрацією Держспецзв’язку, іншими державними замовниками у сфері оборони у паперовій та/або електронній формі. За наявності технічної можливості повідомлення може подаватися засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Яка процедура

З метою визначення підприємств, установ чи організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період такі підприємства, установи, організації звертаються до Міноборони, Мінстратегпрому та інших вищевказаних органів. До звернення додаються відповідні обґрунтування.

Відповідні органи, до яких надійшло звернення підприємства, установи чи організації, зобов’язані у строк не більш як 10 робочих днів з дня його отримання розглянути його та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:

про визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;

про відмову.

Статус критично важливих підприємства, установи та організації набувають одночасно з дня видання наказу щодо визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, який повинен містити:

інформацію про код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;

податковий номер платника податків; повне та скорочене найменування підприємства, установи, організації;

критерії, яким відповідає підприємство, установа, організація.

Рішення про відмову повинне містити обґрунтування невідповідності критеріям.

Орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими, у разі потреби проводить перевірку відповідності підприємства, установи, організації, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, критеріям, зазначеним у пунктах 9, 11 цих Критеріїв та порядку, протягом діяльності підприємства, установи, організації з дати прийняття рішення про визначення їх критично важливими.

За результатами проведеної перевірки відповідно до абзацу першого цього пункту орган приймає одне з таких рішень:

про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, а також скасовує їх статус критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;

про відповідність критеріям, і визначення їх критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

З метою підтвердження статусу критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємства, установи та організації, зазначені у пункті 9 цих Критеріїв та порядку, не рідше ніж один раз на рік надають відповідне обґрунтування до органу, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими.

Витяг з наказу про визначення критично важливими надсилається відповідним органом до Мінекономіки.

Автор: Наталя Мамченко

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