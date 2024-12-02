Кабмин установил новые критерии, по которым благотворительные организации и предприятия, обеспечивающие ВСУ, смогут получить бронирование

Правительство двумя постановлениями от 29 ноября – постановлением №1361 и постановлением №1362 дважды внесло изменения в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период.
Постанова №1361 стосується саме підприємств та організацій, які забезпечують потреби ЗСУ.
Нею у новій редакції викладено пункти 9 і 10 Критеріїв.
А саме, відтепер Міноборони може визначити критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період:
В свою чергу, центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво відповідним військовим формуванням (крім Збройних Сил), утвореним відповідно до законів України, а також СБУ можуть визначити критично важливими підприємства, установи та організації, що виконують державні контракти (договори) для забезпечення потреб інших військових формувань, укладені з державними замовниками у сфері оборони, визначеними в абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабміну від 3 березня 2021 р. № 363 «Питання оборонних закупівель», в інтересах яких вони здійснюють виробництво цих товарів, виконують роботи, надають послуги.
Також відповідні повноваження визначити критичну важливість матиме Мінстратегпром – щодо підприємств, установ та організацій, що виконують державні контракти (договори) з виробництва безпілотних систем (безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів), озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин та інших товарів оборонного призначення на замовлення Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони (у тому числі їх служб державного замовника).
Підприємства, установи та організації, критичність яких визначається Мінстратегпромом на підставі повідомлень Адміністрації Держспецзв’язку, інших державних замовників у сфері оборони про укладення державного контракту (договору) на виготовлення та поставку безпілотних систем (безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних літальних апаратів, безпілотних наземних (роботизованих) комплексів, безпілотних водних (плаваючих) комплексів), інших товарів оборонного призначення з такими підприємствами, установами та організаціями протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення.
Такі повідомлення подаються до Мінстратегпрому Адміністрацією Держспецзв’язку, іншими державними замовниками у сфері оборони у паперовій та/або електронній формі. За наявності технічної можливості повідомлення може подаватися засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.
З метою визначення підприємств, установ чи організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період такі підприємства, установи, організації звертаються до Міноборони, Мінстратегпрому та інших вищевказаних органів. До звернення додаються відповідні обґрунтування.
Відповідні органи, до яких надійшло звернення підприємства, установи чи організації, зобов’язані у строк не більш як 10 робочих днів з дня його отримання розглянути його та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:
Статус критично важливих підприємства, установи та організації набувають одночасно з дня видання наказу щодо визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, який повинен містити:
Рішення про відмову повинне містити обґрунтування невідповідності критеріям.
Орган, який прийняв рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими, у разі потреби проводить перевірку відповідності підприємства, установи, організації, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, критеріям, зазначеним у пунктах 9, 11 цих Критеріїв та порядку, протягом діяльності підприємства, установи, організації з дати прийняття рішення про визначення їх критично важливими.
За результатами проведеної перевірки відповідно до абзацу першого цього пункту орган приймає одне з таких рішень:
З метою підтвердження статусу критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємства, установи та організації, зазначені у пункті 9 цих Критеріїв та порядку, не рідше ніж один раз на рік надають відповідне обґрунтування до органу, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими.
Витяг з наказу про визначення критично важливими надсилається відповідним органом до Мінекономіки.
Автор: Наталя Мамченко
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