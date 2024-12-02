До 28 лютого переглянуть не лише відстрочки, але й наданий статус критичності підприємств

Надані до 1 грудня відстрочки і статус критичності підприємств будуть діяти лише до 28 лютого 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 22 листопада 2024 р. №1332 установив присічний строк для дії наданих раніше відстрочок.

Так, уряд встановив, що відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов’язаним рішеннями Міністерства економіки до 1 грудня 2024 року, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р.

Відстрочки, які були надані військовозобов’язаним засобами Порталу Дія до 1 грудня, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не довше ніж до 28 лютого 2025 р..

Анулювання зазначених відстрочок здійснюється у разі закінчення строку їх дії.

Але 29 листопада Уряд постановою №1362 вирішив додати ще одну норму до цієї постанови, відповідно до якої лише до 28 лютого 2025 року будуть діяти рішення щодо визнання підприємств, установ, організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення, а також критично важливими для забезпечення потреб армії, які є чинними станом на 1 грудня 2024 р. Як зазначено, вони зберігають свою чинність протягом строку, на який вони прийняті, але не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

Як раніше пояснювали у Мінцифри, якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тис. грн. Втім, тепер цей зарплатний ценз не стосується державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City.

Також постановою 1362 Кабмін встановив, що підприємства, установи, організації, яким скасовано статус критично важливих у зв’язку з невиконанням вимог стосовно нарахування зарплати не менше 20 тисяч грн, не можуть бути визначені критично важливими раніше ніж через 6 місяців після скасування зазначеного статусу.

Слід зауважити, що зі змін також випливає, що для резидентів Дія Сіті прибрали зарплатний ценз у 20 тисяч грн для бронювання.

Так, за редакцією постанови №76 від 22 листопада абзацом 3 п. 8 було передбачено наступне.

Не підлягають бронюванню військовозобов’язані, які займають посади на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі, нарахована заробітна плата яких в кожному місяці останнього звітного періоду (кварталу) нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5 (крім державних і комунальних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або перебувають у комунальній власності, та господарських товариств, більше 50 відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави або комунальної власності в яких становить 100 відсотків).

Але після внесених 29 листопада змін цей абзац 3 пункту 8 звучить наступним чином.

Військовозобов’язаним працівникам критично важливих підприємств, критично важливих установ, які включаються до списків, повинна бути нарахована щомісячна заробітна плата протягом строку, на який надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5 (крім державних і комунальних підприємств, установ і організацій, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або які перебувають у комунальній власності, та господарських товариств, більше 50 відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави або комунальної власності в яких становить 100 відсотків, резидентів Дія Сіті).

Отже, для резидентів Дія Сіті передбачили окреме виключення.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін постановою від 22 листопада 2024 р. № 1332 доручив центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (військовим адміністраціям у разі їх утворення) забезпечити:

у 10-денний строк з дня набрання чинності цією постановою (тобто, до 10 грудня) встановлення критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємства, установи, організації, які мають важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади, зазначених у підпункті 4 пункту 2 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;

у 3-місячний строк перегляд прийнятих рішень про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Отже, до 28 лютого мають бути переглянуті рішення про визначення підприємств критично важливим.

Також ми писали, що ще однією постановою 1361 Кабмін встановив нові критерії, за якими благодійні організації та підприємства, які забезпечують ЗСУ, зможуть отримати бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

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