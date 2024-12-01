Михайло Федоров розповів, як проходитиме процедура бронювання від мобілізації після 1 грудня

Процедура бронювання співробітників критично важливих підприємств знову доступна через портал Дія.

З 1 грудня в Україні змінюються правила бронювання військовозобов’язаних. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, які основні нововведення очікувати.

Так, з 1 грудня 100% бронювань відбуватимуться через «Дію». Підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28 лютого.

Нових працівників зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба. Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City

Федоров нагадав, за новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати 3-м критерієм:

Середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень. Відсутність податкових боргів Критерій вибираєте самостійно з переліку:

— резидентство в Дія.City

— 1,5+ млн євро сплачених податків за рік

— 32+ млн євро надходжень

— важливість для національної економіки чи потреб тергромади

«Для отримання чи підтвердження критичності — збирайте пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подавайте до профільного держоргану. Працюєте в енергетиці? До Міненерго. Займаєтесь сільським господарством? До Мінагро. Резидент Дія.City — до Мінцифри. Сплачуєте понад 1,5 млн євро податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки — до Мінекономіки», — вказав міністр.

Серед основних нововведень:

Бронювання тільки через Дію: відтепер усі заявки будуть подаватися онлайн. Паперові накази замінено електронною системою, що мінімізує бюрократію.

Нові обов’язкові критерії:

Середня заробітна плата на приватному підприємстві має бути не менше 20 тис. грн.

Відсутність податкової заборгованості та заборгованості по ЄСВ.

Терміни підтвердження критичності підприємства:

До 28 лютого 2025 року підприємства повинні підтвердити свій статус критичних.

Спрощений механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють:

Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника до сплати всіх податків буде не менше 20 тис. грн. Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати.*

* крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City.

Хто має право на бронювання працівників?

Бронювати військовозобов’язаних працівників можуть підприємства, які належать до однієї з таких категорій:

Органи державної влади або місцевого самоврядування — для забезпечення функціонування державного управління.

Компанії з державними контрактами в оборонній сфері — наприклад, постачання техніки чи інших ресурсів.

Критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення — це може бути енергетика, комунальні послуги, продовольча промисловість тощо.

Як отримати статус критично важливого підприємства?

Необхідно відповідати 3-м критеріям:

Обов’язкові критерії для бізнесу:

Середня зарплата на підприємстві — не менше 20 тис. грн.

Відсутність податкової заборгованості та ЄСВ.

Додаткові критерії, потрібно вибрати мінімум один:

Сплата податків і зборів понад 1,5 млн євро за рік (еквівалент у гривнях за курсом НБУ).

Валютні надходження понад 32 млн євро на рік, крім позик і кредитів.

Стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів).

Важливе значення для певної галузі економіки або потреб територіальної громади.

Рівень середньої заробітної плати не нижчий за середній по регіону за IV квартал 2021 року для комунальних підприємств.

Статус резидента Дія.City.

Процедура отримання статусу критично важливого підприємства:

Визначте профільний орган, залежно від обраного вами третього критерію.

Ознайомтеся з критеріями, встановленими органом. Підготуйте документи: Фінансові звіти, довідки про зарплати, відсутність податкової заборгованості. Подайте заявку до відповідного міністерства або адміністрації. Очікуйте рішення (термін — 10 робочих днів) Отримайте офіційне підтвердження.

У Мінцифри вказують, що підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих, зможуть забронювати працівників — це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року та не довше, ніж строк дії критичності. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями підприємства зможуть бронювати працівників до 12 місяців, як і раніше.

Як забронювати працівника через Дію?

Зайдіть у кабінет громадянина на порталі Дія (авторизація через електронний підпис). Виберіть опцію Подати заяву. Вкажіть дані працівників для бронювання. Підтвердьте заробітну плату працівника, якого бронюєте. Перевірте заяву та підпишіть її (підпис має поставити керівник підприємства або підписант). Очікуйте результату:

Заява обробляється протягом трьох днів.

Повідомлення надходить на електронну пошту та в особистий кабінет, успішне бронювання буде відображатись у Резерв+ працівника.

Заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів, що перебувають у розшуку, та тих, хто не актуалізував дані. У бронюванні може бути відмовлено після перевірки.

Хто може бути заброньований:

Категорії працівників, які підлягають бронюванню за новим порядком, та обсяг бронювання залежно від органів влади чи підприємств (установ та організацій) визначено у пунктах 5-13 постанови 1332.

Військовозобов’язані, які обов’язково підлягають бронюванню, працюють на таких посадах або в таких сферах:

Посади категорії «А»:

Керівники обласних, районних адміністрацій (включаючи військові адміністрації).

Мери, голови обласних, районних, сільських і селищних рад.

Критично важливі підприємства:

Бенефіціарні власники, які не є працівниками.

Члени наглядових рад стратегічних підприємств (активи понад 200 млн грн) та економічно важливих компаній (активи понад 2 млрд грн або дохід більше 1,5 млрд грн на рік).

Міжнародні та спортивні сфери:

Працівники установ ООН, міжнародних організацій, українських представництв, які мають офіційний статус.

Члени штатних збірних команд з олімпійських і неолімпійських видів спорту.

Паливно-енергетичний комплекс:

Працівники та підрядники, залучені до безперебійної роботи енергосистеми та газотранспортної системи.

Технічні спеціалісти:

Працівники аварійно-відновлювальних бригад операторів мобільного зв’язку та інтернету.

Фахівці у сфері протезно-ортопедичного виробництва.

Для інших категорій працівників бронюється 50% військовозобов’язаних:

Органи влади та місцеве самоврядування:

Посади категорій «Б» і «В».

Працівники інших державних органів (поліція, НАБУ, ДБР, прокуратура, ДСНС, БЕБ).

Критично важливі підприємства:

Працівники, які виконують ключові функції.

Міжнародні проєкти та гуманітарна діяльність:

Виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги.

Працівники Червоного Хреста та інших українських гуманітарних організацій.

Іноземні компанії та медіа:

Посади у представництвах міжнародних компаній (для медіа: до 15 осіб — 100%, понад 15 — 50%).

Крім того, подробиці щодо бронювання за новими правилами розкрили у Міністерстві економіки України.

Так, Уряд передбачив для підприємств з діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників, або у разі завершення бронювання діючих працівників. Тобто, до кінця відведеного строку на оновлення критичності. За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності — бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Приклад. Якщо термін бронювання працівників закінчується 5 січня 2025 року, а підприємство не встигло ще оновити критичність упродовж грудня, то може продовжити бронювання цих працівників через Дію, але на термін не довше ніж термін дії їхньої критичності та не довше ніж до 28 лютого 2024 року. Якщо ж підприємство вже оновило критичність — воно може вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк — до 12 місяців.

Також Уряд спростив механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тис. грн з дати бронювання без обов’язку мати вищу зарплату у попередній період.

Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати. Якщо підприємство забронювало працівника, то контролює забезпечення рівня його зарплати не менше 20 тис. грн. Підприємства, які декларативно подадуть недостовірний рівень зарплати працівників — втратять критичність і не зможуть повернути її протягом щонайменше шести місяців.

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