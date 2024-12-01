Михайло Федоров розповів, як проходитиме процедура бронювання від мобілізації після 1 грудня

З 1 грудня в Україні змінюються правила бронювання військовозобов’язаних. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, які основні нововведення очікувати.
Так, з 1 грудня 100% бронювань відбуватимуться через «Дію». Підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28 лютого.
Нових працівників зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба. Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City
Федоров нагадав, за новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати 3-м критерієм:
— резидентство в Дія.City
— 1,5+ млн євро сплачених податків за рік
— 32+ млн євро надходжень
— важливість для національної економіки чи потреб тергромади
«Для отримання чи підтвердження критичності — збирайте пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подавайте до профільного держоргану. Працюєте в енергетиці? До Міненерго. Займаєтесь сільським господарством? До Мінагро. Резидент Дія.City — до Мінцифри. Сплачуєте понад 1,5 млн євро податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки — до Мінекономіки», — вказав міністр.
Серед основних нововведень:
Бронювання тільки через Дію: відтепер усі заявки будуть подаватися онлайн. Паперові накази замінено електронною системою, що мінімізує бюрократію.
Нові обов’язкові критерії:
Терміни підтвердження критичності підприємства:
Спрощений механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють:
Хто має право на бронювання працівників?
Бронювати військовозобов’язаних працівників можуть підприємства, які належать до однієї з таких категорій:
Як отримати статус критично важливого підприємства?
Необхідно відповідати 3-м критеріям:
Обов’язкові критерії для бізнесу:
Додаткові критерії, потрібно вибрати мінімум один:
Процедура отримання статусу критично важливого підприємства:
У Мінцифри вказують, що підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих, зможуть забронювати працівників — це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року та не довше, ніж строк дії критичності. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями підприємства зможуть бронювати працівників до 12 місяців, як і раніше.
Як забронювати працівника через Дію?
Заборонено бронювати працівників без військово-облікових документів, що перебувають у розшуку, та тих, хто не актуалізував дані. У бронюванні може бути відмовлено після перевірки.
Хто може бути заброньований:
Категорії працівників, які підлягають бронюванню за новим порядком, та обсяг бронювання залежно від органів влади чи підприємств (установ та організацій) визначено у пунктах 5-13 постанови 1332.
Військовозобов’язані, які обов’язково підлягають бронюванню, працюють на таких посадах або в таких сферах:
Посади категорії «А»:
Критично важливі підприємства:
Міжнародні та спортивні сфери:
Паливно-енергетичний комплекс:
Технічні спеціалісти:
Фахівці у сфері протезно-ортопедичного виробництва.
Для інших категорій працівників бронюється 50% військовозобов’язаних:
Органи влади та місцеве самоврядування:
Посади категорій «Б» і «В».
Критично важливі підприємства:
Міжнародні проєкти та гуманітарна діяльність:
Іноземні компанії та медіа:
Крім того, подробиці щодо бронювання за новими правилами розкрили у Міністерстві економіки України.
Так, Уряд передбачив для підприємств з діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників, або у разі завершення бронювання діючих працівників. Тобто, до кінця відведеного строку на оновлення критичності. За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності — бронювати працівників на строк до 12 місяців.
Приклад. Якщо термін бронювання працівників закінчується 5 січня 2025 року, а підприємство не встигло ще оновити критичність упродовж грудня, то може продовжити бронювання цих працівників через Дію, але на термін не довше ніж термін дії їхньої критичності та не довше ніж до 28 лютого 2024 року. Якщо ж підприємство вже оновило критичність — воно може вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк — до 12 місяців.
Також Уряд спростив механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тис. грн з дати бронювання без обов’язку мати вищу зарплату у попередній період.
Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати. Якщо підприємство забронювало працівника, то контролює забезпечення рівня його зарплати не менше 20 тис. грн. Підприємства, які декларативно подадуть недостовірний рівень зарплати працівників — втратять критичність і не зможуть повернути її протягом щонайменше шести місяців.
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