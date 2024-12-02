У Києві змінять маршрути чотирьох трамваїв через ремонт колій

З 2 до 16 грудня тимчасово змінюються маршрути трамваїв в Оболонському районі.

Фото: УНІАН

З 2 до 16 грудня, у будні з 10:00 до 17:00, змінюватимуть маршрути трамваїв №11-К, №12-К, №16-К і №19-К в Оболонському районі. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

У зазначений період рух трамваїв буде організовано:

№11-К – від вул. Йорданської до вул. Семена Скляренка,

№12-К – від Пущі-Водиці до вул. Семена Скляренка,

№16-К – від ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка,

№19-К – від пл. Тараса Шевченка до вул. Семена Скляренка.

Зміни маршруту пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вул. Кирилівській.

«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності та просить пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок.

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