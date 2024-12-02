У Києві змінять маршрути чотирьох трамваїв через ремонт колій

З 2 до 16 грудня, у будні з 10:00 до 17:00, змінюватимуть маршрути трамваїв №11-К, №12-К, №16-К і №19-К в Оболонському районі. Про це повідомляє КП «Київпастранс».
У зазначений період рух трамваїв буде організовано:
Зміни маршруту пов’язані з ремонтом трамвайних колій на вул. Кирилівській.
«Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності та просить пасажирів врахувати зміни під час планування поїздок.
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