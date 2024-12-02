В Киеве изменят маршруты четырех трамваев из-за ремонта путей

Со 2 по 16 декабря временно меняются маршруты трамваев в Оболонском районе.

Фото: УНИАН

Со 2 по 16 декабря, в будни с 10:00 до 17:00, будут менять маршруты трамваев №11-К, №12-К, №16-К и №19-К в Оболонском районе. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».

В указанный период движение трамваев будет организовано:

№11-К - от ул. Иорданской до ул. Семена Скляренко,

№12-К - от Пущи-Водицы до ул. Семена Скляренко,

№16-К - от ст. м. «Героев Днепра» до ул. Семена Скляренко,

№19-К - от пл. Тараса Шевченко до ул. Семена Скляренко.

Изменения маршрута связаны с ремонтом трамвайных путей на ул. Кирилловской.

«Киевпастранс» приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров учесть изменения при планировании поездок.

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