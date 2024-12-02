В Киеве изменят маршруты четырех трамваев из-за ремонта путей

Со 2 по 16 декабря, в будни с 10:00 до 17:00, будут менять маршруты трамваев №11-К, №12-К, №16-К и №19-К в Оболонском районе. Об этом сообщает КП «Киевпастранс».
В указанный период движение трамваев будет организовано:
Изменения маршрута связаны с ремонтом трамвайных путей на ул. Кирилловской.
«Киевпастранс» приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров учесть изменения при планировании поездок.
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