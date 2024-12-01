Президент Грузии отказалась покинуть свой пост после окончания срока полномочий

Саломе Зурабишвили: «Мой мандат действует, пока не будет законно избран парламент».

Фото: ukrinform

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что, несмотря на завершение срока ее полномочий, она будет оставаться на посту из-за сомнений в легитимности нынешнего состава парламента.

«Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента нет, поэтому нелегитимный парламент не может избрать нового президента. Поэтому не может быть никакой инаугурации, и мой мандат действует до тех пор, пока не будет законно избран парламент, который законно изберет кого-то вместо меня», - заявила она в обращении к участникам протестов в субботу.

Зурабишвили также встретилась с лидерами оппозиции, подтвердив, что поддерживает протестующих и не планирует уходить с должности, пока не будет решен вопрос легитимности.

Президент анонсировала встречу в воскресенье с представителями общественности и политических партий, чтобы обсудить ситуацию.

Как отмечает грузинское издание Sova, позиция Зурабишвили базируется на убеждении, что текущий парламент не имеет правовых оснований для избрания нового главы государства.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся протестов в стране и политического кризиса, который обострился после завершения срока ее президентских полномочий. Отметим, вечером 28 ноября в Тбилиси начался митинг в ответ на заявление премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению в ЕС. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

И как ранее сообщалось, США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – Госдеп.

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