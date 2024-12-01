Можно ли в разные месяцы платить разную сумму добровольных взносов — ответ ПФУ

Для уплаты добровольных взносов следует заключить в электронной форме договор с Пенсионным фондом.

Фото: informator.ua

В Пенсионном фонде Украины рассказали, можно ли в разные месяцы платить разную сумму добровольных взносов.

Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования – это простой способ осуществлять страховые взносы и приобрести страховой стаж или увеличить зарплату для будущей пенсии.

В ПФУ подчеркнули, что платить добровольные пенсионные взносы могут граждане, не являющиеся пенсионерами: как работающие (застрахованные) лица, так и неработающие.

«Для уплаты добровольных взносов следует заключить в электронной форме договор с Пенсионным фондом Украины. Периодичность уплаты и размер добровольных взносов человек определяет самостоятельно», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы в страховой стаж был отнесен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса (определяется 22% размера минимальной зарплаты).

«В разных месяцах сумма уплаченных добровольных взносов может быть разной. Сумма уплаченных страховых взносов учитывается за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины», – говорится в сообщении.

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