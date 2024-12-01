В Германии грузовик вызвал серию ДТП – более 20 пострадавших

В Германии задержали водителя грузовика, который спровоцировал массовые ДТП с десятками пострадавших.

Фото: Rheinische Post

Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия задержала водителя грузовика после серии аварий на нескольких автобанах, в результате которых пострадали более 20 человек. Об этом сообщает Rheinische Post.

30-летнего мужчину арестовали на автомагистрали A1 вблизи города Хаген. Его грузовик с польскими номерами протаранил несколько автомобилей, а последняя авария произошла на встречной полосе, где транспорт окончательно остановился.

Полиция подтвердила, что в серию ДТП попали 50 автомобилей.

В результате ДТП - 8 человек получили тяжелые травмы, один из них находится в критическом состоянии, еще 18 человек получили легкие ранения.

Учитывая большое количество поврежденных автомобилей, полиция не исключает, что количество пострадавших может возрасти.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства хаотичной поездки грузовика. Водителя доставили на медосмотр, чтобы установить, находился ли он под воздействием алкоголя или наркотиков. Его планируют допросить в ближайшее время.

Из-за серии аварий движение на нескольких участках автобанов остается заблокированным, что вызвало значительные пробки.

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