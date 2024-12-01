Французские депутаты призвали отправить военных инструкторов в Украину

Пять французских депутатов из разных политических групп обратились к министру вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню с просьбой направить военных инструкторов в Украину. Об этом сообщил в соцсети Х один из подписантов письма, депутат от «Демократического движения» Фредерик Пети.
Другие подписанты обращения:
Депутаты поддерживают идею создания европейской коалиции для направления инструкторов, предлагая Франции взять ведущую роль в сотрудничестве с британскими, польскими, балтийскими и скандинавскими армиями.
Парламентарии подчеркнули необходимость продолжения обучения украинских военных непосредственно на территории Украины из-за эскалации боевых действий и усиления российского давления на востоке.
Депутаты отметили, что на фоне привлечения россией северокорейских военных, Европа должна усилить свою поддержку Украины, демонстрируя стойкость и непоколебимость в противостоянии агрессору.
«Поскольку перспективы возможных переговоров становятся более ясными, Франция и европейские страны не должны проявлять никаких признаков слабости и не позволять, чтобы их поведение было продиктовано красными линиями, проведенными кремлем», - говорится в обращении.
По мнению депутатов, перенос обучения на украинские земли является критически важным для укрепления обороноспособности Украины и недопущения ее поражения в войне.
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