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Французские депутаты призвали отправить военных инструкторов в Украину

15:10, 1 декабря 2024
Депутаты Франции выступили за создание европейской миссии военных инструкторов для Украины.
Французские депутаты призвали отправить военных инструкторов в Украину
Фото: ukrinform
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Пять французских депутатов из разных политических групп обратились к министру вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню с просьбой направить военных инструкторов в Украину. Об этом сообщил в соцсети Х один из подписантов письма, депутат от «Демократического движения» Фредерик Пети.

Другие подписанты обращения:

  • Лоран Мазори (группа Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires);
  • Анна Пик (Социалистическая партия);
  • Констанс Ле Грип (партия «Возрождение»);
  • Ксавье Розерен («Союз демократов и независимых»).

Депутаты поддерживают идею создания европейской коалиции для направления инструкторов, предлагая Франции взять ведущую роль в сотрудничестве с британскими, польскими, балтийскими и скандинавскими армиями.

Парламентарии подчеркнули необходимость продолжения обучения украинских военных непосредственно на территории Украины из-за эскалации боевых действий и усиления российского давления на востоке.

Депутаты отметили, что на фоне привлечения россией северокорейских военных, Европа должна усилить свою поддержку Украины, демонстрируя стойкость и непоколебимость в противостоянии агрессору.

«Поскольку перспективы возможных переговоров становятся более ясными, Франция и европейские страны не должны проявлять никаких признаков слабости и не позволять, чтобы их поведение было продиктовано красными линиями, проведенными кремлем», - говорится в обращении.

По мнению депутатов, перенос обучения на украинские земли является критически важным для укрепления обороноспособности Украины и недопущения ее поражения в войне.

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ВСУ военные Франция

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