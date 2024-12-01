Французские депутаты призвали отправить военных инструкторов в Украину

Депутаты Франции выступили за создание европейской миссии военных инструкторов для Украины.

Фото: ukrinform

Пять французских депутатов из разных политических групп обратились к министру вооруженных сил Франции Себастьяну Лекорню с просьбой направить военных инструкторов в Украину. Об этом сообщил в соцсети Х один из подписантов письма, депутат от «Демократического движения» Фредерик Пети.

Другие подписанты обращения:

Лоран Мазори (группа Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires);

(группа Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires); Анна Пик (Социалистическая партия);

(Социалистическая партия); Констанс Ле Грип (партия «Возрождение»);

(партия «Возрождение»); Ксавье Розерен («Союз демократов и независимых»).

Депутаты поддерживают идею создания европейской коалиции для направления инструкторов, предлагая Франции взять ведущую роль в сотрудничестве с британскими, польскими, балтийскими и скандинавскими армиями.

Парламентарии подчеркнули необходимость продолжения обучения украинских военных непосредственно на территории Украины из-за эскалации боевых действий и усиления российского давления на востоке.

Депутаты отметили, что на фоне привлечения россией северокорейских военных, Европа должна усилить свою поддержку Украины, демонстрируя стойкость и непоколебимость в противостоянии агрессору.

«Поскольку перспективы возможных переговоров становятся более ясными, Франция и европейские страны не должны проявлять никаких признаков слабости и не позволять, чтобы их поведение было продиктовано красными линиями, проведенными кремлем», - говорится в обращении.

По мнению депутатов, перенос обучения на украинские земли является критически важным для укрепления обороноспособности Украины и недопущения ее поражения в войне.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.