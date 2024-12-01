Французькі депутати закликали відправити військових інструкторів до України

Депутати Франції виступили за створення європейської місії військових інструкторів для України.

Фото: ukrinform

Пʼять французьких депутатів із різних політичних груп звернулися до міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню із проханням направити військових інструкторів до України. Про це повідомив в соцмережі Х один із підписантів листа, депутат від «Демократичного руху» Фредерік Петі.

Інші підписанти звернення:

Лоран Мазорі (група Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires);

Анна Пік (Соціалістична партія);

Констанс Ле Гріп (партія «Відродження»);

Ксав’є Розерен («Союз демократів і незалежних»).

Депутати підтримують ідею створення європейської коаліції для направлення інструкторів, пропонуючи Франції взяти провідну роль у співпраці з британськими, польськими, балтійськими та скандинавськими арміями.

Парламентарі наголосили на необхідності продовження навчання українських військових безпосередньо на території України через ескалацію бойових дій та посилення російського тиску на сході.

Депутати зазначили, що на тлі залучення росією північнокорейських військових, Європа має посилити свою підтримку України, демонструючи стійкість та непохитність у протистоянні агресору.

«Оскільки перспективи можливих переговорів стають більш ясними, Франція та європейські країни не повинні виявляти жодних ознак слабкості та не дозволяти, щоб їх поведінка була продиктована червоними лініями, проведеними кремлем», — йдеться у зверненні.

На думку депутатів, перенесення навчання на українські землі є критично важливим для зміцнення обороноздатності України та недопущення її поразки у війні.

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