Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Французькі депутати закликали відправити військових інструкторів до України

15:10, 1 грудня 2024
Депутати Франції виступили за створення європейської місії військових інструкторів для України.
Французькі депутати закликали відправити військових інструкторів до України
Фото: ukrinform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пʼять французьких депутатів із різних політичних груп звернулися до міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню із проханням направити військових інструкторів до України. Про це повідомив в соцмережі Х один із підписантів листа, депутат від «Демократичного руху» Фредерік Петі.

Інші підписанти звернення:

  • Лоран Мазорі (група Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires);
  • Анна Пік (Соціалістична партія);
  • Констанс Ле Гріп (партія «Відродження»);
  • Ксав’є Розерен («Союз демократів і незалежних»).

Депутати підтримують ідею створення європейської коаліції для направлення інструкторів, пропонуючи Франції взяти провідну роль у співпраці з британськими, польськими, балтійськими та скандинавськими арміями.

Парламентарі наголосили на необхідності продовження навчання українських військових безпосередньо на території України через ескалацію бойових дій та посилення російського тиску на сході.

Депутати зазначили, що на тлі залучення росією північнокорейських військових, Європа має посилити свою підтримку України, демонструючи стійкість та непохитність у протистоянні агресору.

«Оскільки перспективи можливих переговорів стають більш ясними, Франція та європейські країни не повинні виявляти жодних ознак слабкості та не дозволяти, щоб їх поведінка була продиктована червоними лініями, проведеними кремлем», — йдеться у зверненні.

На думку депутатів, перенесення навчання на українські землі є критично важливим для зміцнення обороноздатності України та недопущення її поразки у війні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові Франція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У 2025 році запрацює цифрова ВЛК: дані про придатність і стан здоров’я чоловіків будуть брати автоматично з медзакладів, де вони оглядаються

Після того, як військовозобов'язаний зробить щорічний скринінг у своєму медичному закладі, ці дані фіксуватимуться у ЕСОЗ, а у разі відсутності хронічних захворювань та нарікань, буде вказуватися позначка про придатність.

Голосування співвласників багатоквартирного будинку буде здійснюватися через електронну систему – Кабмін прийняв постанову

Кабмін вирішив запровадити Систему управління багатоквартирними будинками, а також професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку».

Системні порушники громадського порядку та домашні кривдники не зможуть задекларувати знайдену чи отриману зброю – наказ МВС

У разі встановлення в заяві про добровільне декларування зброї і боєприпасів або матеріалах, зібраних щодо декларування, відомостей, що свідчать про наявність ознак кримінального правопорушення, керівник органу поліції доручає їх розгляд керівнику органу досудового розслідування для прийняття рішення про внесення відомостей до ЄРДР.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео