Французькі депутати закликали відправити військових інструкторів до України

Пʼять французьких депутатів із різних політичних груп звернулися до міністра збройних сил Франції Себастьяна Лекорню із проханням направити військових інструкторів до України. Про це повідомив в соцмережі Х один із підписантів листа, депутат від «Демократичного руху» Фредерік Петі.
Інші підписанти звернення:
Депутати підтримують ідею створення європейської коаліції для направлення інструкторів, пропонуючи Франції взяти провідну роль у співпраці з британськими, польськими, балтійськими та скандинавськими арміями.
Парламентарі наголосили на необхідності продовження навчання українських військових безпосередньо на території України через ескалацію бойових дій та посилення російського тиску на сході.
Депутати зазначили, що на тлі залучення росією північнокорейських військових, Європа має посилити свою підтримку України, демонструючи стійкість та непохитність у протистоянні агресору.
«Оскільки перспективи можливих переговорів стають більш ясними, Франція та європейські країни не повинні виявляти жодних ознак слабкості та не дозволяти, щоб їх поведінка була продиктована червоними лініями, проведеними кремлем», — йдеться у зверненні.
На думку депутатів, перенесення навчання на українські землі є критично важливим для зміцнення обороноздатності України та недопущення її поразки у війні.
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