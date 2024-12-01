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Ситуація у Сирії — спостерігається активізація проамериканських сил та підготовка асадитами контрнаступу

13:32, 1 грудня 2024
Підтримувані Іраном асадити готуються до контрнаступу, водночас у країні активізувалися проамериканські сили, готові дати відсіч іранським проксі.
Ситуація у Сирії — спостерігається активізація проамериканських сил та підготовка асадитами контрнаступу
Фото: Rami Alsayed/NurPhoto via Getty Images
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У Сирії сповільнився рух повстанських сил по трасі Дамаск-Алеппо. Ситуацію окреслив військовий оглядач основних подій на Близькому Сході порталу «Мілітарний».

Так, сили сунітської опозиції досягли районів, заселених шиїтами та алавітами, також далася взнаки втома військ.

Вказується, що підтримувані Іраном асадити готуються до контрнаступу, водночас у країні активізувалися проамериканські сили, готові дати відсіч іранським проксі.

«Це сталося не лише з причин виходу повстанців сунітів у райони ,заселені шиїтським та алавітським населенням, а й загальною втомою військ. Стрімке просування рейдових груп не було закріплене додатковими силами, що змусило повстанців вчора ввечері відійти від міста Хама і закріпитися на лінії фронту Хельфая-Суран 2011-18 років північніше. Загалом у цьому секторі сирійські повстанці за добу пройшли понад 43 км», – розповів оглядач.

З міста Хама на тлі просування повстанців війська супротивника втекли. Однак їх замінили підрозділи асадитів з важкою технікою, а режим диктатора Башара Асада заявив, що готується до контрнаступу.

«Вочевидь, що лінія фронту на цьому театрі деякий час протримається», – прогнозує військовий оглядач.

Він також вважає ймовірним продовження різнонаправлених рейдів сирійської опозиції з метою збільшення районів, які вона контролює. Тим більше, що боєздатність асадитів у Алеппо була послаблена, зокрема завдяки конфлікту Ізраїлю з «Хезболлою».

«Ключовим фактором оборони асадитів в районі Алеппо була «Хезболла» та іранські найманці. Перші зазнали втрат у війні з Ізраїлем, близько 2500 вбитими з числа елітних підрозділів. Решта перекинута на південь Лівану у протистоянні з ЦАХАЛ. Останні, які складаються з шиїтських найманців з Афганістану, Пакистану та Іраку в складі сил аль-Кудс КВІР, були передислоковані ближче до чи на територію Іраку, у побоюванні американо-ізраїльських ударів. Все це підірвало боєздатність асадитів в Алеппо», – зазначив оглядач.

Щоб досягти успіху, для повстанців важливо не допустити повернення іранських сил  аль-Кудс для підсилення асадитів. Зупинити їх можливо у пустельних районах провінції Хомс, де є дуже мало доріг – зокрема, у районі Аль-Сухна, який режим Басада контролює хіба умовно через активність груп ІДІЛ. Однак аби це зробити, повстанцям необхідно спершу заблокувати трасу 42 Хама-Ракка.

І тут на допомогу можуть прийти сили, що готові вступити у протистояння з іранськими проксі.

«Цьому процесу можуть посприяти проамериканські Сирійські Демократични Сили, які, за повідомленнями, готові почати активні дії проти іранських проксі на південному сході країни. Кажуть, що американська артилерія, дислокована у Коноко, провела удари на придушення по іранським проксі в провінції Дейр-Ез-Зор і арабо-курдські сили висунулися до Хішаму, з метою перерізати гілку постачання зброї і бойовиків з Ірану. РФ з цього району вже втекла. Зрозуміло, що за цьому театрі основні події розгортатимуться вздовж Євфрату до кордону з Іраком», – зазначено у матеріалі.

За непідтвердженими поки даними, у зоні ат-Танф, що на кордоні з Йорданією, активізувалася й ще одна проамериканська група «Вільна сирійська армія». Вона почала збільшувати ареал контролю більше 55-кілометрової зони, йдеться у матеріалі.

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Сирія

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