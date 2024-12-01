Ситуация в Сирии — наблюдается активизация проамериканских сил и подготовка асадитами контрнаступления

Поддерживаемые Ираном асадиты готовятся к контрнаступлению, в то же время в стране активизировались проамериканские силы, готовые дать отпор иранским прокси.

Фото: Rami Alsayed/NurPhoto via Getty Images

В Сирии замедлилось движение повстанческих сил по трассе Дамаск-Алеппо. Ситуацию очертил военный обозреватель основных событий на Ближнем Востоке порталу «Милитарный».

Так, силы суннитской оппозиции достигли районов, заселенных шиитами и алавитами, также сказалась усталость войск.

Указывается, что поддерживаемые Ираном асадиты готовятся к контрнаступлению, в то же время в стране активизировались проамериканские силы, готовые дать отпор иранским прокси.

«Это произошло не только по причине выхода повстанцев суннитов в районы, заселенные шиитским и алавитским населением, но и общей усталостью войск. Стремительное продвижение рейдовых групп не было закреплено дополнительными силами, что заставило повстанцев вчера вечером отойти от города Хама и закрепиться на линии фронта Хельфая-Суран 2011-18 годов севернее. Всего в этом секторе сирийские повстанцы в сутки прошли более 43 км», – рассказал обозреватель.

Из города Хама на фоне продвижения повстанцев войска противника скрылись. Однако их заменили подразделения асадитов с тяжелой техникой, а режим диктатора Башара Асада заявил, что готовится к контрнаступлению.

«Очевидно, что линия фронта на этом театре некоторое время продержится», - прогнозирует военный обозреватель.

Он также считает вероятным продолжение разнонаправленных рейдов сирийской оппозиции с целью увеличения контролируемых ею районов. Тем более что боеспособность асадитов у Алеппо была ослаблена, в частности, благодаря конфликту Израиля с «Хезболлой».

«Ключевым фактором обороны асадитов в районе Алеппо была «Хезболла» и иранские наемники. Первые понесли потери в войне с Израилем, около 2500 убитыми из числа элитных подразделений. Остальные перекинуты на юг Ливана в противостоянии с ЦАХАЛ. Последние, состоящие из шиитских наемников из Афганистана, Пакистана и Ирака в составе сил аль-Кудс КСИР, были передислоцированы поближе или на территорию Ирака, в опасении американо-израильских ударов. Все это подорвало боеспособность асадитов в Алеппо», – отметил обозреватель.

Чтобы добиться успеха, для повстанцев важно не допустить возвращения иранских сил аль-Кудс для усиления асадитов. Остановить их можно в пустынных районах провинции Хомс, где очень мало дорог – в частности, в районе Аль-Сухна, который режим Басада контролирует разве что условно из-за активности групп ИГИЛ. Однако чтобы это сделать, повстанцам необходимо сначала заблокировать трассу 42 Хама-Ракка.

И здесь на помощь могут прийти силы, готовые вступить в противостояние с иранскими прокси.

«Этому процессу могут помочь проамериканские Сирийские Демократические Силы, которые, по сообщениям, готовы начать активные действия против иранских прокси на юго-востоке страны. Говорят, что американская артиллерия, дислоцированная в Коноко, провела удары на подавление по иранскому прокси в провинции Дейр-эз-Зор и арабо-курдские силы выдвинулись к Хишаму, с целью перерезать ветку снабжения оружия и боевиков из Ирана. РФ из этого района уже сбежала. Понятно, что при этом театре основные события будут разворачиваться вдоль Евфрата до границы с Ираком», – говорится в материале.

По неподтвержденным пока данным, в зоне ат-Танф, на границе с Иорданией, активизировалась и еще одна проамериканская группа «Свободная сирийская армия». Она начала увеличивать ареал контроля более 55-километровой зоны, говорится в материале.

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