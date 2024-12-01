С 1 декабря в Дії заработало онлайн-бронирование работников – кого и как можно забронировать

По новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно отвечать 3-м критериям.

С 1 декабря Правительство возобновило возможность онлайн-бронирования работников. Это можно сделать на портале Дія.

Среди основных новшеств:

Бронирование только через Дію: теперь все заявки будут подаваться онлайн. Бумажные приказы заменены электронной системой, минимизирующей бюрократию.

Новые обязательные критерии:

Средняя заработная плата на частном предприятии должна быть не менее 20 тыс. грн.

отсутствие налоговой задолженности и задолженности по ЕСВ.

Сроки подтверждения критичности предприятия:

До 28 февраля 2025 года предприятия должны подтвердить свой статус критических.

Упрощенный механизм проверки зарплат у работников критических предприятий, которых бронируют:

Если предприятие с 1 декабря хочет забронировать нового или уже работающего специалиста – руководитель при подаче списка на бронирование на портале Дія должен декларативно подтвердить, что начисленная зарплата работника до уплаты всех налогов будет не менее 20 тыс. грн. грн. Это позволит бизнесу бронировать новопринятых работников сразу, если он отвечает требованиям уровня зарплаты.*

* кроме государственных и коммунальных предприятий, а также резидентов Дія.City.

Кто имеет право на бронирование?

Бронировать военнообязанных работников могут предприятия, принадлежащие к одной из следующих категорий:

Органы государственной власти или местного самоуправления – для обеспечения функционирования государственного управления.

Компании с государственными контрактами в оборонной сфере – например, поставки техники или других ресурсов.

Критически важные предприятия для экономики или жизнедеятельности населения — это могут быть энергетика, коммунальные услуги, продовольственная промышленность и т.д.

Как получить статус критически важного предприятия?

Необходимо отвечать 3-м критериям:

Обязательные критерии для бизнеса:

Средняя зарплата на предприятии – не менее 20 тыс. грн.

Отсутствие налоговой задолженности и ЕСВ.

Дополнительные критерии, нужно выбрать минимум один:

Уплата налогов и сборов свыше 1,5 млн евро в год (эквивалент в гривнах по курсу НБУ).

Валютные поступления более 32 млн евро в год, кроме ссуд и кредитов.

Стратегическое значение для государства (определено в списке стратегических объектов).

Важное значение для определенной отрасли экономики или нужд территориального общества.

Уровень средней заработной платы не ниже среднего по региону за IV квартал 2021 года для коммунальных предприятий.

Статус резидента Дія.City.

Процедура получения статуса критически важного предприятия:

Определите профильный орган в зависимости от выбранного третьего критерия. Ознакомьтесь с критериями, установленными органом. Подготовьте документы:

Финансовые отчеты, справки о зарплатах, отсутствие налоговой задолженности.

Подайте заявку в соответствующее министерство или администрацию. Ожидайте решения (срок – 10 рабочих дней) Получите официальное подтверждение.

В Минцифры указывают, что предприятия, которые еще не обновили, но имеют статус критически важных, смогут забронировать работников — это бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года и не дольше срока критичности. После обновления критичности по новым обязательным критериям предприятия смогут бронировать работников до 12 месяцев, как и раньше.

Как забронировать работника через Дію?

Зайдите в кабинет гражданина на портале Дія (авторизация через электронную подпись). Выберите опцию Подать заявление. Укажите данные работника для бронирования. Подтвердите заработную плату бронирующего работника. Проверьте заявление и подпишите его (подпись должен поставить руководитель предприятия или подписант). Ожидайте результата:

Заявление обрабатывается в течение трех дней.

Сообщение поступает на электронную почту и в личный кабинет, успешное бронирование будет отображаться в Резер+ работника.

Запрещено бронировать работников без военно-учетных документов, находящихся в розыске, и тех, кто не актуализировал данные. В бронирование может быть отказано после проверки.

Кто может быть забронирован:

Категории работников, подлежащих бронированию по новому порядку, и объем бронирования в зависимости от органов власти или предприятий (учреждений и организаций) определены в пунктах 5-13 постановления 1332.

Военнообязанные, обязательно подлежащие бронированию, работают на таких должностях или в таких сферах:

Должности категории «А»:

Руководители областных, районных администраций (включая военные администрации).

Мэры, председатели областных, районных, сельских и поселковых советов.

Критически важные предприятия:

Бенефициарные владельцы, не являющиеся работниками.

Члены наблюдательных советов стратегических предприятий (активы более 200 млн грн) и экономически важных компаний (активы более 2 млрд грн или доход более 1,5 млрд грн в год).

Международные и спортивные сферы:

Сотрудники учреждений ООН, международных организаций, украинских представительств, имеющих официальный статус.

Члены штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Топливно-энергетический комплекс:

Работники и подрядчики, вовлеченные в бесперебойную работу энергосистемы и газотранспортной системы.

Технические специалисты:

Сотрудники аварийно-восстановительных бригад операторов мобильной связи и интернета.

Специалисты в области протезно-ортопедического производства.

Для других категорий работников бронируется 50% военнообязанных:

Органы власти и местное самоуправление:

Должности категорий «Б» и «В».

Сотрудники других государственных органов (полиция, НАБУ, ГБР, прокуратура, ГСЧС, БЭБ).

Критически важные предприятия:

Работники, выполняющие ключевые функции.

Международные проекты и гуманитарная деятельность:

Исполнители проектов международной технической помощи.

Сотрудники Красного Креста и других украинских гуманитарных организаций.

Иностранные компании и медиа:

Должности в представительствах международных компаний (для медиа: до 15 человек – 100%, более 15 – 50%).

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