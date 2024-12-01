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У Німеччині вантажівка спричинила серію ДТП – понад 20 постраждалих

17:16, 1 грудня 2024
У Німеччині затримали водія вантажівки, який спричинив масові ДТП із десятками постраждалих.
У Німеччині вантажівка спричинила серію ДТП – понад 20 постраждалих
Фото: Rheinische Post
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Поліція землі Північний Рейн-Вестфалія затримала водія вантажівки після серії аварій на кількох автобанах, унаслідок яких постраждали понад 20 осіб. Про це повідомляє Rheinische Post.

30-річного чоловіка заарештували на автомагістралі A1 поблизу міста Хаген. Його вантажівка з польськими номерами протаранила кілька автомобілів, а остання аварія сталася на зустрічній смузі, де транспорт остаточно зупинився.

Поліція підтвердила, що в серію ДТП потрапили 50 автомобілів.

В результаті ДТП – 8 осіб зазнали тяжких травм, одна з них перебуває в критичному стані, ще 18 людей отримали легкі поранення.

Враховуючи велику кількість пошкоджених автомобілів, поліція не виключає, що кількість постраждалих може зрости.

Поліція продовжує з’ясовувати обставини хаотичної поїздки вантажівки. Водія доставили на медогляд, щоб встановити, чи перебував він під впливом алкоголю або наркотиків. Його планують допитати найближчим часом.

Через серію аварій рух на кількох ділянках автобанів залишається заблокованим, що спричинило значні затори.

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ДТП Німеччина

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