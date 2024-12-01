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Чи можна в різні місяці сплачувати різну суму добровільних внесків — відповідь ПФУ

17:34, 1 грудня 2024
Для сплати добровільних внесків потрібно укласти в електронній формі договір з Пенсійним фондом.
Чи можна в різні місяці сплачувати різну суму добровільних внесків — відповідь ПФУ
Фото: informator.ua
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У Пенсійному фонді України розповіли, чи можна в різні місяці сплачувати різну суму добровільних внесків.

Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування — це простий спосіб здійснювати страхові внески та набути страховий стаж або збільшити зарплату для майбутньої пенсії.

У ПФУ наголосили, що сплачувати добровільні пенсійні внески можуть громадяни, які не є пенсіонерами: як працюючі (застраховані) особи, так і непрацюючі.

«Для сплати добровільних внесків потрібно укласти в електронній формі договір з Пенсійним фондом України. Періодичність сплати та розмір добровільних внесків людина визначає самостійно», – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб до страхового стажу було зараховано один повний місяць, сума добровільного внеску повинна бути не меншою за розмір мінімального страхового внеску (визначається 22% розміру мінімальної зарплати).

«У різних місяцях сума сплачених добровільних внесків може бути різною. Сума сплачених страхових внесків враховується за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України», – йдеться у повідомленні.

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