США призупинили стратегічне партнерство з Грузією – Держдеп

Як заявили в США, «різноманітні антидемократичні дії «Грузинської мрії» порушили основні принципи» американо-грузинського стратегічного партнерства.

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Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією. Про це йдеться в заяві представника Державного департаменту США Метью Міллера 30 листопада.

«Різноманітні антидемократичні дії «Грузинської мрії» порушили основні принципи нашого американо-грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і зобовʼязаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також антикорупційних зусиль. У результаті Сполучені Штати призупинили цей механізм», – наголошено у заяві.

У заяві сказано, що «рішення «Грузинської мрії» призупинити процес вступу Грузії в ЄС суперечить закріпленій у конституції обіцянці грузинському народу прагнути до повної інтеграції в Європейський Союз і НАТО».

«Призупинивши процес вступу Грузії в ЄС, «Грузинська мрія» відкинула можливість тісніших зв’язків з Європою та зробила Грузію більш вразливою для Кремля», – вказано у повідомленні.

Держдепартамент США закликає грузинський уряд повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів.

Зазначимо, увечері 28 листопада у Тбілісі почався мітинг у відповідь на заяву прем’єр-міністра Грузії про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

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