США приостановили стратегическое партнерство с Грузией – Госдеп

Как заявили в США, «разнообразные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы» американо-грузинского стратегического партнерства.

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Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом говорится в заявлении представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера 30 ноября.

«Разнообразные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы нашего американо-грузинского стратегического партнерства, основанного на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенству права, гражданскому обществу, уважению к правам человека и основным свободам, а также антикоррупционным усилиям. В результате Соединенные Штаты приостановили этот механизм», – отмечается в заявлении.

В заявлении говорится, что «решение «Грузинской мечты» приостановить процесс вступления Грузии в ЕС противоречит закрепленному в конституции обещанию грузинскому народу стремиться к полной интеграции в Европейский Союз и НАТО».

«Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля», - говорится в сообщении.

Госдепартамент США призывает грузинское правительство вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и упразднить антидемократические законы, ограничивающие свободу собраний и выражение взглядов.

Отметим, у вечером 28 ноября в Тбилиси начался митинг в ответ на заявление премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению в ЕС. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

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