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В Тбилиси начались протесты против отказа от переговоров с ЕС, видео

08:30, 29 ноября 2024
В Грузии после заявления об отказе от переговоров по вступлению в ЕС начался митинг.
В Тбилиси начались протесты против отказа от переговоров с ЕС, видео
Источник фото: Эхо Кавказа
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Вечером 28 ноября в Тбилиси начался митинг в ответ на заявление премьер-министра Грузии об отказе от переговоров по вступлению в ЕС. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Митинг начался возле центрального офиса правящей партии Грузинской мечты. Участники акции утверждают, что это решение власти является нарушением статьи 78 Конституции Грузии, где закреплено стремление к европейской интеграции.

Акция протеста была организована через социальные сети.

Издание «Эхо Кавказа» сообщает, что из-за большого количества митингующих, направили полицию, которая позже применила спецсредства.

Президент Грузии тоже присоединилась к акции.

По информации медиа, в МВД Грузии сообщили о задержании 43 человек. Также пострадали 32 сотрудника МВД Грузии, 13 из них понадобилось хирургическое вмешательство, 1 полицейский все еще остается в больнице, говорится в заявлении ведомства. О пострадавших участниках акции информация не разглашается.

Источник фото и видео: Эхо Кавказа

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ЕС Грузия

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