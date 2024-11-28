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Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

16:34, 28 ноября 2024
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.
Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года
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Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союз"а, – сказал Кобахидзе.

Напомним, что ранее сам Евросоюз заявил, что процесс интеграции Грузии фактически приостановлен из-за действий «Грузинской мечты».

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах», преодолев вето президента Саломе Зурабишвили. В ЕС заявили, что принятый закон фактически останавливает интеграцию Грузии.

Напомним, 16 ноября Центральная избирательная комиссия Грузии официально объявила о победе партии "Грузинская мечта" на парламентских выборах.

Во время оглашения официальных результатов у стен здания ЦИК проходила акция протеста оппозиции, общественных организаций и студентов. Они потребовали провести повторные выборы.

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ЕС Грузия

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