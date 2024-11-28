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Грузія відмовилася від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року

16:34, 28 листопада 2024
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.
Грузія відмовилася від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року
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Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року, заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів з Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", - сказав Кобахіддзе.

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», подолавши вето президента Саломе Зурабішвілі. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. 

Нагадаємо, 16 листопада Центральна виборча комісія Грузії офіційно оголосила про перемогу партії «Грузинська мрія» на парламентських виборах.

Під час оголошення офіційних результатів біля стін будівлі ЦВК відбувалася акція протесту опозиції, громадських організацій та студентів. Вони вимагали провести повторні вибори.

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ЄС Грузія

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