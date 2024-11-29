У Тбілісі почалися протести проти відмови від переговорів із ЄС, відео

У Грузії після заяви про відмову від переговорів щодо вступу в ЄС почався мітинг.

Джерело фото: Ехо Кавказу

Увечері 28 листопада у Тбілісі почався мітинг у відповідь на заяву прем’єр-міністра Грузії про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

Мітинг розпочався біля центрального офісу керівної партії Грузинська мрія. Учасники акції стверджують, що це рішення влади є порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення європейської інтеграції.

Акцію протесту було організовано через соціальні мережі.

Видання «Эхо Кавказа» повідомляє, що через велику кількість учасників мітингу направили поліцію, яка згодом застосувала спецзасоби.

Президентка Грузії теж долучилася до акції.

По інформації медіа, у МВС Грузії повідомили про затримання 43 осіб. Також постраждали 32 співробітники МВС Грузії, 13 з них знадобилося хірургічне втручання, 1 поліцейський все ще залишається в лікарні, йдеться у заяві відомства. Про постраждалих учасників акції інформація не розголошується.

Джерело фото та відео: Ехо Кавказу

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