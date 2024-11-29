Практика судів
  1. У світі

У Тбілісі почалися протести проти відмови від переговорів із ЄС, відео

08:30, 29 листопада 2024
У Грузії після заяви про відмову від переговорів щодо вступу в ЄС почався мітинг.
У Тбілісі почалися протести проти відмови від переговорів із ЄС, відео
Джерело фото: Ехо Кавказу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Увечері 28 листопада у Тбілісі почався мітинг у відповідь на заяву прем’єр-міністра Грузії про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року.

Мітинг розпочався біля центрального офісу керівної партії Грузинська мрія. Учасники акції стверджують, що це рішення влади є порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення європейської інтеграції.

Акцію протесту було організовано через соціальні мережі.

Видання «Эхо Кавказа» повідомляє, що через велику кількість учасників мітингу направили поліцію, яка згодом застосувала спецзасоби.

Президентка Грузії теж долучилася до акції.

По інформації медіа, у МВС Грузії повідомили про затримання 43 осіб. Також постраждали 32 співробітники МВС Грузії, 13 з них знадобилося хірургічне втручання, 1 поліцейський все ще залишається в лікарні, йдеться у заяві відомства. Про постраждалих учасників акції інформація не розголошується.

Джерело фото та відео: Ехо Кавказу

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЄС Грузія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повістка не може бути оскаржена у жодному суді, тому що цей документ є лише засобом оповіщення – Верховний Суд

Верховний Суд ще раз нагадав, що обов`язок військовозобов`язаної особи з`явитись за викликом до ТЦК установлений не повісткою, а законом №2232-XII.

Чи потрібно після виділення матеріалів кримінального провадження повідомляти особі про нову підозру або про зміну раніше повідомленої підозри – позиція Верховного Суду

Верховний Суд пояснив, чи потрібно у виділеному кримінальному провадженні додатково повідомляти особі про підозру у вчиненні злочину.

Віддалений доступ до програми документообігу суду – райсуд повідомив про несанкціоноване втручання

Районний суд повідомив, що представник ДП «ІСС» встановив на комп’ютер одного з суддів програму віддаленого доступу до програми документообігу суду, але не пояснив навіщо це зробив

Саме по собі військове звання не може вважатися ознакою військової службової особи – Верховний Суд висловився щодо кваліфікації перевищення повноважень

Верховний Суд не погодився з висновком судів попередніх інстанцій, що засуджений на момент вчинення дій був військовою службовою особою і, таким чином, суб’єктом злочину за ст. 426-1 КК, бо він за військовим званням був начальником рядового.

Справа про позбавлення судді Верховного Суду допуску до державної таємниці – Вища рада правосуддя поки що не вирішила, як реагувати на дії СБУ

У Вищій раді правосуддя хотіли відмовити у реагуванні на повідомлення про тиск на суддю Верховного Суду, але все ж вирішили подумати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Мазур
    Альона Мазур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва