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РФ створила загрозу ядерного інциденту, вдаривши по українській енергетиці — Сибіга

07:55, 29 листопада 2024
Андрій Сибіга заявив, що російські авіаудари були націлені на підстанції, що зв'язують українські АЕС з енергосистемою.
РФ створила загрозу ядерного інциденту, вдаривши по українській енергетиці — Сибіга
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країна закликає МАГАТЕ і світ засудити атаки РФ на українські підстанції, що зв'язують атомні електростанції з енергосистемою, що могло спричинити загрозу ядерного інциденту. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Дипломат повідомив, що російські авіаудари знову були націлені на підстанції, що зв'язують українські АЕС з енергосистемою.

«Європа і світ повинні усвідомити, що сьогодні вранці (28 листопада, - ред) Росія створила загрозу ядерному інциденту. Ми закликаємо МАГАТЕ і всі держави засудити ці нерозважливі атаки», - завив він.

Сибіга додав, що черговий російський ракетний і БпЛА обстріл, спрямований на мирних жителів і енергосистему, призвів до вимкнення електроенергії по всій Україні.

«Путін не хоче миру. Ми повинні силою примусити його до миру. Сила нашого повітряного щита, можливості дальньої дії та санкції проти його військової машини», - додав глава МЗС.

Раніше Зеленський заявив, що потрібно ходити в укриття під час повітряної тривоги, незалежно від заяв Путіна.

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Андрій Сибіга

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