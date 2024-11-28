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Зеленський заявив, що потрібно ходити в укриття під час повітряної тривоги, незалежно від заяв Путіна

19:58, 28 листопада 2024
Володимир Зеленський повідомив, що у нього була доповідь керівника ГУР Буданова щодо того, які наміри ракетних ударів є в Росії, але деталей не розкрив.
Зеленський заявив, що потрібно ходити в укриття під час повітряної тривоги, незалежно від заяв Путіна
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо обстрілів України.

«До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм «орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента Трампа, які точно будуть після інавгурації», - сказав Зеленський під час вечірнього звернення 28 листопада.

Він зазначив, що Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну.

«Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози», - заявив він.

Президент України також повідомив, що 28 листопада була доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо того, які наміри ракетних ударів є в Росії.

Ще Глава держави закликав громадян йти в укриття, коли є повітряні тривоги та ракетні загрози.

«Це тверде правило – правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні. Нам усім потрібна стійкість, щоб усе це пройти. І потрібна єдність – з усіма партнерами. Путін зараз робить те, що й завжди: залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути; він більше нічого не вміє. Він програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз. В усьому. І це буде безпечним для всіх», - додав він.

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путін Україна війна Володимир Зеленський

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