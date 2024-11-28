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Путін погрожує новими ударами по Україні «Орєшніком»

12:41, 28 листопада 2024
Путін вкотре почав погрожувати ударами по так званих «центрах прийняття рішень».
Путін погрожує новими ударами по Україні «Орєшніком»
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Путін знову почав погрожувати Україні ударами ракетами "Орєшник". За його словами, Росія має кілька готових ракет для обстрілу. Про це пишуть росЗМІ. 

Також він заявив, що у разі масованого застосування ракет "Орєшнік" в одному ударі його міць нібито буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї.

Путін вкотре пригрозив ударом по так званих "центрах прийняття рішень", маючи на увазі Київ.

Раніше диктатор заявив, що по Україні було завдано удару ракетою "Орєшнік". Мова йшла про обстріл Дніпра. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів передати Україні системи протиповітряної оборони. Він наголосив, що нові системи ППО могли б захистити Україну від балістичних ракет середньої дальності типу "Орєшнік".

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росія путін Україна війна

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