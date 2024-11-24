Андрій Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО, здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів передати Україні системи протиповітряної оборони.
Він наголосив, що нові системи ППО могли б захистити Україну від балістичних ракет середньої дальності типу «Орєшнік».
«Використання Росією балістичної ракети є типовим шантажем», - зазначив міністр у соцмережі Х.
За його словами, Путін намагається відлякати всіх від підтримки України.
«Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети», - пояснив очільник МЗС.
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