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Андрій Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО, здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік»

18:10, 24 листопада 2024
Очільник Міністерства закордонних справ закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.
Андрій Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО, здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік»
Фото: glavcom.ua
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів передати Україні системи протиповітряної оборони.

Він наголосив, що нові системи ППО могли б захистити Україну від балістичних ракет середньої дальності типу «Орєшнік».

«Використання Росією балістичної ракети є типовим шантажем», - зазначив міністр у соцмережі Х.

За його словами, Путін намагається відлякати всіх від підтримки України.

«Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети», - пояснив очільник МЗС.

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МЗС

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