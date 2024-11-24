Андрій Сибіга закликав партнерів передати Україні системи ППО, здатні збивати російські ракети типу «Орєшнік»

Очільник Міністерства закордонних справ закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України.

Фото: glavcom.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів передати Україні системи протиповітряної оборони.

Він наголосив, що нові системи ППО могли б захистити Україну від балістичних ракет середньої дальності типу «Орєшнік».

«Використання Росією балістичної ракети є типовим шантажем», - зазначив міністр у соцмережі Х.

За його словами, Путін намагається відлякати всіх від підтримки України.

«Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, збільшити підтримку і посилити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети», - пояснив очільник МЗС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.