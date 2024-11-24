Андрей Сибига призвал партнеров передать Украине системы ПВО, способные сбивать российские ракеты типа «Орешник»

Глава Министерства иностранных дел призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины.

Фото: glavcom.ua

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Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западных партнеров передать Украине системы противовоздушной обороны.

Он подчеркнул, что новые системы ПВО могли бы оградить Украину от баллистических ракет средней дальности типа «Орешник».

«Использование Россией баллистической ракеты является типичным шантажом», - отметил министр в соцсети Х.

По его словам, Путин пытается отпугнуть всех от поддержки Украины.

«Партнеры Украины должны сделать все наоборот: отбросить шантаж, увеличить поддержку и усилить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты», - пояснил глава МИД.

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