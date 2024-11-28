Коли та за які гроші встановлять новорічну ялинку в Києві

У Києві головну ялинку країни встановлять раніше, але без святкових ярмарків і атракціонів.

Фото: m.censor.net

У Києві 2 грудня встановлять новорічну ялинку за кошти меценатів. Її збиралися встановити 6 грудня. Однак, як повідомив речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Михайло Шаманов, цього року масові заходи не відбудуться. Рішення про встановлення у Києві головної ялинки країни ухвалили після консультації з військовими та Радою оборони столиці.

Ялинка буде встановлена на центральних площах столиці, але ярмарки, фудкорти, атракціони та інші розважальні події цього року не проводитимуться. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва з урахуванням поточних безпекових вимог та обставин воєнного стану.

Як повідомлялося, у Києві не планують різдвяно-новорічних масових заходів на відкритих локаціях.

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