Когда и за какие деньги установят новогоднюю елку в Киеве

В Киеве главную елку страны установят раньше, но без праздничных ярмарок и аттракционов.

Фото: m.censor.net

В Киеве 2 декабря установят новогоднюю елку за средства меценатов. Ее собирались установить 6 декабря. Однако, как сообщил спикер Киевской городской военной администрации (КГВА) Михаил Шаманов, в этом году массовые мероприятия не состоятся. Решение об установлении в Киеве главной елки страны приняли после консультации с военными и Советом обороны столицы.

Елка будет установлена на центральных площадях столицы, но ярмарки, фудкорты, аттракционы и другие развлекательные события в этом году проводиться не будут. Такое решение принял Совет обороны Киева с учетом текущих требований безопасности и обстоятельств военного положения.

Как сообщалось, в Киеве не планируют рождественско-новогодних массовых мероприятий на открытых локациях.

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