Практика судов
  1. В Украине

Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожье, — ОГП

13:49, 28 ноября 2024
Оккупанты казнили пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.
Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожье, — ОГП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поблизости Новодаровки на Запорожье российские военные расстреляли пятерых украинских военнопленных. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, 24 ноября возле населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, оккупанты расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

Правоохранители установили подразделение русской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела.

Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ОГП подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ОГП пленные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Слив» информации из государственных реестров станет тяжким преступлением – в Раде вернулись к рассмотрению ранее забракованного законопроекта

Верховная Рада возвращается к законопроекту, которым вводится 8 лет лишения свободы за распространение данных из государственных реестров.

Основатель Facebook Марк Цукерберг встретился с Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго

Представитель Meta сказал, что Цукерберг «благодарен» за приглашение на ужин.

Высший совет правосудия назначил 21 дисциплинарного инспектора – список инспекторов и кто и как за них голосовал

Дисциплинарными инспекторами Службы дисциплинарных инспекторов ВСП назначены помощники судей, адвокаты, ученые, представители НАПК и НАБУ, а также сотрудники Высшего совета правосудия.

Постановления ВЛК областных ТЦК обжалуются в штатных ВЛК или в судебном порядке – какие изменения внесло Минобороны о Положении о ВЛК

Кроме того, что признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета, Минобороны внесло изменения в положение о ВЛК относительно порядка обжалования постановлений ВЛК, определения степени годности и формирования состава ВЛК.

Минобороны утвердило порядок согласования решений военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества

Главное управление земель обороны и фондов определено органом, согласовывающим решение военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, а вывод о осуществлении выплат для последующей полной компенсации за имущество оформляется ТЦК по месту отчуждения имущества.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Святослав Пограничний
    Святослав Пограничний
    шеф-редактор Судово-юридичної газети, глава Першої правової медіагрупи
  • Марина Оздоба
    Марина Оздоба
    суддя Святошинського районного суду міста Києва