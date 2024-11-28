Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Запорожье, — ОГП

Оккупанты казнили пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Поблизости Новодаровки на Запорожье российские военные расстреляли пятерых украинских военнопленных. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, 24 ноября возле населенного пункта Новодаровка Пологовского района, в зоне активных боевых действий, оккупанты расстреляли пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен.

Правоохранители установили подразделение русской армии, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. В распоряжении следователей также есть видеозапись, зафиксировавшая момент расстрела.

Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В ОГП подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.