Росіяни розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Запоріжжі, — ОГП

Окупанти стратили п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон.

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Поблизу Новодарівки на Запоріжжі російські військові розстріляли п’ятьох українських військовополонених. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, 24 листопада поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району, в зоні активних бойових дій, окупанти розстріляли п’ятьох українських захисників із шести, які були взяті у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ російської армії, військовослужбовці якого перевіряються на причетність до цього злочину. У розпорядженні слідчих також є відеозапис, що зафіксував момент розстрілу.

Запорізька обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В ОГП підкреслили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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