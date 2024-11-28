Постанови ВЛК обласних ТЦК оскаржуються в штатних ВЛК або у судовому порядку – які зміни внесло Міноборони про Положення про ВЛК

Окрім того, що визнані непридатними до служби не будуть виключатися з військового обліку, Міноборони внесло зміни до положення про ВЛК стосовно порядку оскарження постанов ВЛК, визначення ступеню придатності та формування складу ВЛК.

Міністерство оборони наказом №686 затвердило зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах.

Зокрема, як раніше писала «Судово-юридична газета», одна з ключових змін – скасування правила про виключення з військового обліку військовозобов'язаних, визнаних непридатними до військової служби. Аналогічно не будуть виключатися з обліку військовослужбовці, визнані непридатними.

Порядок звернень і оскаржень

Змінюється і Порядок подання та розгляду звернень штатними ВЛК

Так, в п. 3.3, який до змін передбачав, що штатні ВЛК перевіряють відповідність прийнятих позаштатними ВЛК постанов встановленому діагнозу та вимогам цього Положення, на підставі доданих до звернення оригіналів медичних документів або належним чином завірених їх копій, а також наявних медичних записів та висновків у відповідних реєстрах електронної системи охорони здоров’я прибирається норма про те, що перевірка відбувається також на підставі наявних медичних записів та висновків у відповідних реєстрах електронної системи охорони здоров'я.

Встановлюється, що у разі незгоди громадянина з рішенням ВЛК при районному (міському) ТЦК на підставі його заяви громадянин направляється для проходження ВЛК при обласному (Київському та Севастопольському міських) ТЦК.

Також передбачається, що дії (бездіяльність), рішення, постанови, прийняті ВЛК обласних (Київського міського, Севастопольського міського) ТЦК оскаржуються в штатних ВЛК або у судовому порядку.

Таким чином, особа може звернутися відразу до суду за оскарження постанови ВЛК обласного ТЦК. Нагадаємо, що штатні ВЛК є військово-медичними установами. До штатних ВЛК належать Центральна військово-лікарська комісія (ЦВЛК) та ВЛК регіону. ВЛК ТЦК є позаштатною формою військово-лікарської експертизи.

Змінюється норма п. 3. 4, який нині встановлює, що у разі прийняття рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд, військовослужбовці та інші особи, зазначені у пункті 1.2 глави 1 цього розділу, направляються для проходження медичного огляду ВЛК в інший заклад охорони здоров’я, ніж той, в якому проводився медичний огляд ВЛК, постанова якої оскаржується.

Так, після змін буде передбачено, що у разі прийняття рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд, військовослужбовці та інші особи, зазначені у пункті 1.2 глави 1 цього розділу, направляються для проходження медичного огляду до іншої ВЛК, ніж та, постанова якої оскаржується.

Крім того, передбачається, що у разі, якщо штатна ВЛК визнає постанову позаштатної ВЛК обґрунтованою або визначає відсутність підстав для направлення заявника на повторний (контрольний) медичний огляд ВЛК, штатна ВЛК надає заявнику відповідне роз'яснення, оформлене листом.

Зміни до порядку медогляду

У главі 3 Положення, яка регулює медичний огляд військовозобов'язаних, передбачається, що медичний огляд військовозобов'язаних проводиться за рішенням керівників ТЦК, начальників центрів рекрутингу ЗСУ, на підставі направлення за формою, наведеною у додатку 11 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560, ВЛК при ТЦК за місцем провадження медичної практики у закладах охорони здоров'я комунальної або державної форми власності, які мають договір із НСЗУ на пакет медичних послуг, включений до програми державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік щодо медичного огляду осіб, який організовується ТЦК, лікарями, які входять до складу ВЛК при ТЦК. При цьому особам віком до 45 років видається направлення з метою визначення їх придатності до служби у Десантно-штурмових військах, підрозділах спеціального призначення, на підводних човнах, надводних кораблях, у морській піхоті.

Направлення реєструється в журналі реєстрації направлень на ВЛК, виданих резервістам та військовозобов'язаним для проходження медичного огляду за формою, наведеною у додатку 12 до Порядку проведення призову громадян №560, та видається військовозобов'язаному під особистий підпис.

Контроль за направленням та проходженням військовозобов'язаними медичного огляду ВЛК покладається на керівника відповідного ТЦК.

Також встановлено, що військовозобов'язані, які в мирний час були призначені на комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання ЗСУ та інших військових формувань, призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період за результатами раніше пройдених медичних оглядів та їх опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров'я. Військовозобов'язані, у яких відсутні скарги на стан здоров'я, на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляються.

Кожний військовозобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей.

Ступінь придатності військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я кожним лікарем визначається індивідуально.

Висновки про придатність або непридатність військовозобов'язаних до військової служби, подані ними скарги та об'єктивні дані, виявлені у процесі медичного огляду, а також встановлений діагноз вносяться кожним лікарем до картки обстеження та медичного огляду та до інших документів, що засвідчується особистим підписом лікаря та скріплюється його особистою печаткою, із зазначенням дати проведення медичного огляду.

До інформації про діагноз та результати медичних втручань (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини), які вносяться до картки обстеження та медичного огляду, додається відповідний код до кожного діагнозу та результату медичних втручань за класифікацією, визначеною НК 025 та НК 026, затвердженими наказом Міністерства економіки від 4 серпня 2021 року №360 «Про затвердження та скасування національних класифікаторів».

Документально оформлені результати проходження військовозобов'язаним медичного огляду ВЛК доставляються до районного (міського) ТЦК не пізніше наступного дня після прийняття постанови про придатність військовозобов'язаного.

Постанова ВЛК щодо придатності вноситься до бази даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів не пізніше наступного дня з дня надходження відповідної постанови до районного (міського) ТЦК.

Постанова ВЛК при ТЦК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби, прийнята у мирний час під час визначення призначення військовозобов'язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ), дійсна протягом 5 років з дня закінчення медичного огляду.

Зміни до порядку формування ВЛК

У п. 2.5.3 глави І з норми про те, що до складу ВЛК ТЦК входять медичні працівники закладу охорони здоров’я комунальної або державної форми власності за погодженням з головою відповідної штатної ВЛК регіону виключено необхідність погодженням з головою відповідної штатної ВЛК введення до складу ВЛК ТЦК медпрацівників.

У п. 2.8.1, який встановлює, що головою ВЛК районного (міського) ТЦК призначається лікар, найбільш досвідчений з питань військово-лікарської експертизи, виключено положення про «найбільш досвідченого». Замість цього до кандидата на голову ВЛК буде вимога пройти тематичне удосконалення (підвищення кваліфікації) з питань військово-лікарської експертизи або мати досвід виконання обов'язків у складі військово-лікарських комісій не менше одного року.

Відповідно у п. 2.9.4 установлено, що головою позаштатної тимчасово діючої ВЛК призначається лікар, який пройшов тематичне удосконалення (підвищення кваліфікації) з питань військово-лікарської експертизи або має досвід виконання обов'язків у складі ВЛК не менше одного року (замість «найбільш підготовлений з питань військово-лікарської експертизи»).

В п. 2.8.6 встановлюється, що строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не можуть перевищувати 4 днів.

За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про стан її здоров'я, загальний строк проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, не може перевищувати 14 днів.

До змін цей пункт передбачав, що строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, включно з необхідністю направлення на додаткові методи дослідження, лабораторні обстеження, визначаються з урахуванням необхідності отримання повної та об’єктивної інформації про стан здоров’я людини, та не можуть становити більше 14 днів.

Також вводяться повноваження голови ВЛК при ТЦК, який відтепер також:

організовує роботу ВЛК;

перевіряє заповнення книги протоколів засідань ВЛК;

відповідно до результатів ВЛК перевіряє і підписує картки обстеження та медичного огляду військовозобов'язаних (резервістів);

доповідає керівнику районного (міського) ТЦК та СП про результати проведення медичних оглядів ВЛК, засвідчує свій підпис у картках обстеження та медичного огляду військовозобов'язаних (резервістів) та подає на перевірку книгу протоколів засідань ВЛК;

перевіряє відповідність записів і висновків лікарів про придатність громадян до військової служби під час мобілізації, в особливий період та обґрунтованість установлених діагнозів.

Автор: Наталя Мамченко

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