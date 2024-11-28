Збитки на 3,5 млн грн – заступника директора КП підозрюють у недбалості при будівництві Подільського мосту

Заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» підозрюють у службовій недбалості на Подільському мосту.

Заступнику директора комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила збитки на суму понад 3,5 мільйона гривень під час будівництва Подільського мосту. Про це повідомила Подільська окружнастолична прокуратура.

У квітні 2017 року КП уклало договір з генпідрядником на будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро. Однак, згідно з матеріалами слідства, у червні 2023 року заступник директора підприємства неналежно виконав свої обов'язки, не перевіривши фактичні обсяги використаних будматеріалів та витрат на експлуатацію техніки. Незважаючи на це, він підписав акти приймання виконаних робіт за червень 2023 року, у яких були завищені дані про використаний пісок і обсяги проведених робіт.

За результатами судових експертиз, загальні збитки територіальної громади склали понад 3,5 млн грн. Підозрюваному інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

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