Убытки на 3,5 млн грн - заместителя директора КП подозревают в халатности при строительстве Подольского моста

Заместителя директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» подозревают в служебной халатности на Подольском мосту.

Заместителю директора коммунального предприятия «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей убытки на сумму более 3,5 миллиона гривен при строительстве Подольского моста. Об этом сообщила Подольская окружная столичная прокуратура.

В апреле 2017 года КП заключило договор с генподрядчиком на строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр. Однако, согласно материалам следствия, в июне 2023 года заместитель директора предприятия ненадлежащим образом выполнил свои обязанности, не проверив фактические объемы использованных стройматериалов и расходов на эксплуатацию техники. Несмотря на это, он подписал акты приемки выполненных работ за июнь 2023 года, в которых были завышены данные об использованном песке и объемы проведенных работ.

По результатам судебных экспертиз, общие убытки территориальной общины составили более 3,5 млн грн. Подозреваемому инкриминируется служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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