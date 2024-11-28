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Стало известно, у кого в декабре вырастут пенсии

19:10, 28 ноября 2024
Доплата будет тем лицам, кто достиг 70, 75 или 80 лет.
Стало известно, у кого в декабре вырастут пенсии
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В декабре 2024 года пенсии увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10–340,35 грн.

Возрастная надбавка выплачивается в следующих размерах:

▪ лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере до 456 грн;

▪ лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, - в размере до 570 грн.

Также в декабре размер пенсии увеличится у пенсионеров, которые имеют право на выплаты от ВПП ООН.

Программа дополнительной денежной помощи Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлена до декабря 2024 года включительно.

Для получения этой выплаты требуется совпадение сразу трех условий:

  • пенсионер должен проживать там, где продолжаются боевые действия или в прифронтовой зоне;
  • пенсия должна быть не более 3250 грн;
  • отсутствие каких-либо выплат от каких-либо международных организаций и помощи для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

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